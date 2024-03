Tresk / Festival glasbe in založništva

Danes se v Ljubljani pričenja festival Tresk

Tresk #15

© Festival Tresk, Jan Virant

Od 27. do 29. marca bo v Ljubljani potekal Festival Tresk, ki pod okriljem Radia Študent že 15 let predstavlja obračun glasbe in založništva. Z vizualnimi natečaji, pogovori, koncerti in klubskimi dogodki Tresk tematizira neodvisno glasbeno sceno in plete socialno mrežo glasbenikov, vizualnih ustvarjalcev, založnikov, distributerjev, organizatorjev, medijev, trgovcev ter podpornikov in poslušalcev.

Festival Tresk se bo začel 27. marca ob 19.30 v Hupi Brajdič. Poleg uradne razglasitve zmagovalnih del in posebnih omemb vizualnih natečajev si bodo obiskovalci lahko premierno ogledali tudi letošnje finaliste v kategoriji najboljši videospot.

Glasbeni program se bo začel v četrtek, 28. marca, s tiny desk koncerti na treh različnih lokacijah – v Big Nosu, Hupi Brajdič in osmo/zi. Gostje bodo lahko prisluhnilii razigranim vesoljskim beatom producenta Blaža, nežno-dinamičnim taktom glasbenice Đo in norišnici modularnih kompozicij Joondroida.

Marca poteka tudi dražba Vinyl fabrika: Faznbrifer X Clockwork Voltage, na kateri je mogoče sodelovati do četrtka, 28. marca, do 12. ure. Na dražbi sodelujejo glasbeniki iz kolektiva Clockwork Voltage, dražijo pa sedem unikatnih plošč, ki so jih navdušenci nad modularno sintezo na vinilke vrezali v živo med njihovimi nastopi v okviru dogodkov Vinyl fabrika: Faznbrifer X Clockwork Voltage. Najboljši ponudniki, ki bodo sodelovali na dražbi, bodo lahko vinilke prevzeli v osmo/zi v četrtek, 28. marca, ob 19. uri.

Istega dne se bo odvijalo sejmišče založnikov, ki kot edini tovrstni dogodek v Sloveniji na enem mestu združuje široko paleto domače glasbeno-založniške scene. Letos bo sejmišče znova na Stritarjevi ulici (med Tromostovjem in Mestnim trgom). Tam bo mogoče med 12. in 18. uro odkrivati in kupovati izdelke več kot dvajsetih domačih založnikov in prodajalcev plošč.

Tresk #15 bo v petek, 29. marca, zaključil pester glasbeni program. Najprej bodo v Gledališču Glej nastopili lanski klubski maratonci Radia Študent, Moving as a Giant, trio masivnega postrocka iz Murske Sobote, večer pa bosta stopnjevala elektronski duo Stagnat, pionirski projekt avdiovizualne alkimije, in eksperimentalni hiphop duo, Marka San x Fraw Blanka. Glasbeni večer se bo nadaljeval v Pritličju, kjer se bodo predstavili male roza muce in pixel.bambi ter nastynancy.