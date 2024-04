Svet brez njega bi bil slabši

Nevarna srca. Radikal (Radical, 2023 Christopher Zalla).

»Pekel je za otroke,« je pred davnimi leti pela Pat Benatar. Matamoros, mejno mehiško mestece, je pekel, v katerem otroci hodijo po truplih – vojna med karteli je na vrhuncu, posledice so strašne, v zraku visijo streli in revščina, po tleh pa ležijo trupla. Kot v zadnjem dejanju kake Shakespearove tragedije – ali pa kot na finalni »razstavi« v kakem slasherju. Otroci nimajo nobenih možnosti – Matamoros je brez prihodnosti. Upehana, razdejana, obupna šola (Escuela José Urbina López), v katero se kmalu preselimo, je odsev te socialne distopije – služba, ki jo tu dobi učitelj, ni nagrada, temveč kazen. A zlahka jo dobi: »Če je živ, je najet.« To šolo, zapostavljeno in zapuščeno (z zaklenjenimi vrati), poznate – videli ste jo v Nevarnih srcih. In v filmu Stand and Deliver. Otroci so obsojeni na neuspeh. Na padec.

Ne, to ni elitna, snažna šola iz Društva mrtvih pesnikov, v kateri učitelji od učencev terjajo in pričakujejo velike reči, toda Sergio Chavez (Eugenio Derbez), novi učitelj, vendarle kanalizira Johna Keatinga (Robin Williams): uvideven je in sočuten, duhovit in karizmatičen, agilen in inspirativen, učence – od vesoljske, matematično briljantne Palome (Jennifer Trejo) in filozofske Lupe (Mia Fernanda Solis) do zavoženega, dilerskega Nica (Danilo Guardiola), ki odkrije znanost – zna še kako motivirati, predvsem pa se zaveda, da lahko na neortodoksno situacijo odgovori le z neortodoksnimi učnimi metodami. Piflanje ga ne zanima. Poslušnost tudi ne. Ve svoj dolg. Zaveda se, da je od njega odvisno, kaj bo s temi otroki, obenem pa – tako kot ekscentrična učiteljica Poppy (Sally Hawkins) v Leighovem filmu Kar-brez-skrbi – verjame, da je učenje drugih še vedno smiselno. In vere v to, kar počne, ne izgubi, pa čeravno je obdan s ciniki, ki so preveč sebični, narcistični in apatični, da bi lahko koga sploh še kaj naučili.

Sergio je učitelj, ki noče biti del problema, ampak del rešitve, zato verjame, da je treba učiti najslabše in najboljše – brez resentimenta, brez frustracij, brez napetosti, brez torture, brez mizantropije. V učilnico prinese le sebe, svoj entuziazem, svoj nasmeh in svojo srečo, da lahko uči. In pri tem je igriv, inovativen, alternativen, formativen in transformativen – učencem tako spretno prepusti, da v učnem procesu presenetijo sebe, da razred zgub prelevi v razred zmagovalcev. Razred autsajderjev v razred insajderjev. In Radikal, melodično naturalistično posnet po resnični zgodbi, ne pušča nobenega dvoma, da bi bil svet brez njega slabši. (Kinodvor)

