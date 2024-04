»Vedno bomo obstajali bralci, ki nas zanimajo dolgi teksti in temeljito branje«

IZJAVA DNEVA

"Sam imam zelo rad časopis, ker je bil oče novinar pri časopisu Delo, tako da sem, bi rekel, čustveno navezan na časopis v roki, na vonj tiskarske barve. Ravno tako sem navezan na knjige, stripe, skratka vse tiskano mi je ljubo, vse, kar je treba prijeti v roke."

"Ne vem, kakšne so trenutno naklade časopisov, verjetno padajo, a še vedno bomo obstajali bralci, ki nas zanimajo dolgi teksti in temeljito branje ter bomo segali po papirnatih izdajah. Ob frcanju po zaslonu elektronskih naprav si po navadi že z naslovom zakoličiš neko predstavo, šele ob počasnem branju, ko prebereš vse in si vzameš za to čas, se lahko reči tudi premisli. Zelo bistveno se mi zdi, da v teh časih s tem malce pritisnem na zavoro. Ne bojim se, da bi časopisi in podobne publikacije izumrli, kvečjemu pričakujem v prihodnosti njihov 'revival'."

(Dr. Peter Svetina, pisatelj, pesnik, prevajalec, umetnostni zgodovinar in profesor, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv, o tem, kakšna bo prihodnost časopisov ali drugih publikacij, ki vsebujejo daljše tekste)