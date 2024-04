»Postali smo žalostna generacija s srečnimi fotografijami«

IZJAVA DNEVA

"Med procesom predstave smo se veliko pogovarjali o pritiskih okolja in sodobne družbe, ki nas sili v srečo in nam v isti sapi na uho šepeta, da nismo dovolj. O tem, kako smo postali žalostna generacija s srečnimi fotografijami. Zdi se mi, da smo z elementi pop estetike, umeščenimi v predstavo, prepletenimi s Shakespearovimi verzi, v našo adaptacijo vpeljali sodobnost in realnost, v kateri živimo."

(Igralka Lena Hribar Škrlec, ki v Mestnem gledališču ljubljanskem v Shakespearovi komediji Kakor vam drago igra vlogo Rozalinde, v intervjuju za Nedelo, o tem, da z družbenimi omrežji brusimo svoje retuširane podobe)