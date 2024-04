Beneški bienale / Slovenija s projektom Nike Špan

Slovenski paviljon bodo odprli danes ob 17. uri

Umetniško delo Špan v parku med Arzenalom in Vrtovi ob nekdanjem rastlinjaku Serra dei Giardini v obliki projekta v javnem prostoru, je nenavadna nomadska struktura, ki je hkrati skulptura in arhitektura

V okviru 60. mednarodne razstave umetnosti – La Biennale di Venezia bodo danes ob 17. uri odprli tudi slovenski paviljon. Slovenija se predstavlja s projektom konceptualne umetnice Nike Špan Garden Secret for You, ki ga kurira Vladimir Vidmar. Slovenski paviljon je tokrat prvič v obliki projekta v javnem prostoru in s tem vsebinsko dvojen: opozarja na manko stalnega nacionalnega paviljona in se obenem nanaša na naslovno temo bienalne razstave – Tujci povsod.

Kot so dodali, bo izkušnja slovenskega paviljona na letošnjem bienalu hkrati izkušnja umetniškega dela. Gre za delo, ki govori o doživljanju umetniškega dela in o poti, na katero se poda objekt, da postane delo, in poti, ki jo mora prehodit obiskovalec sam, da lahko "vstopi" v umetniško delo in v njem najde tudi samega sebe.

Na slavnostnem odprtju slovenskega paviljona bodo spregovorili ministrica za kulturo Asta Vrečko, v.d. direktorice Moderne galerije in komisarka Slovenije na 60. beneškem bienalu Martina Vovk ter kustos Vladimir Vidmar.

Nika Špan je diplomirala iz slikarstva in specializirala iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. V letih 1994–1997 se je študijsko izpopolnjevala na Kunstakademie Düsseldorf. Sodelovala je na mnogih razstavah v Sloveniji in tujini; v slovenskem prostoru so bile morda najbolj odmevne njene razstave in sodelovanja na U3 v Moderni galeriji s projektom Retrospektiva (1997), samostojna razstava v Mali galeriji v Ljubljani (1999) z naslovom Prodana dela, njeno sodelovanje na Manifesti 3 (2000), kjer se je predstavljala z delom Ljubljana by Heart, ter na razstavah Was it a car or a cat I saw (Galerija Škuc, 2015) in U (Galerija Škuc, 2018). Živi in dela v Düsseldorfu in Ljubljani.

Uradno odprtje beneškega bienala, ene od največjih svetovnih predstavitev dosežkov sodobne umetnosti, bo 20. aprila, ko bodo tudi podelili nagrade. 60. beneški bienale bo odprt do 24. novembra.

