Uvodnik / Ženska

V deželi zavisti in nenehnega godrnjanja ter zasmehovanja je kar težko napisati navdušeno besedilo – ker se to pač zdi tako čudno v tem okolju. A tokrat se ne bomo dali ustaviti, ker je zadeva, ki se je začela prav ta teden in je plod slovenske pameti – da, namenoma uporabljamo to običajno na ekonomijo in podjetništvo vezano terminologijo, ker pamet in inventivnost nista samo naravoslovju in tehničnim dosežkom namenjeni besedi –, preprosto preveč dobra in domišljena. Ta pobuda ni vezana le na Slovenijo, v naslednjih tednih se lahko spremeni v eno od glavnih tem prihajajočih evropskih volitev. In gre za čisto ideologijo (v pozitivnem smislu te besede), za človekove pravice, za to, kar si predstavljamo kot Evropo in kot Slovenijo. O čem torej govorimo? Seveda o kampanji Inštituta 8. marec »Moj glas, moja izbira«, kampanji za uveljavitev dejanske pravice do splava za vse ženske v Evropi. No, dejansko gre za ubranitev te pravice, ne samo za poskus razširitve.

Na prvi pogled splošna pobuda, celo nekako politično mehka, se je začela v tednu, ko se z zadnjo sejo dosedanjega sklica evropskega parlamenta dejansko začenjajo prelomne volitve, po katerih bi se Evropska unija lahko spremenila v populistično konservativno območje. Inštitut 8. marec je skupaj z drugimi evropskimi nevladnimi organizacijami pobudo zavestno in načrtno umestil v prav ta teden.

In prav to, ta načrtnost, ta jasni načrt, nam že kaže, za kako domišljeno in politično izdelano pobudo gre. Ker za to namreč gre danes v Evropi, za odločitev med razsvetljenstvom in liberalno družbo širokih človekovih pravic na eni strani ter vrnitvijo tako imenovanih tradicionalnih vrednot oziroma Evrope, kot je nekdaj bila, kar dejansko danes ponujajo desni populisti, ki jih v Sloveniji najmočneje zastopata stranki SDS in Nova Slovenija.

Ker ko očistimo populistično desničarsko govorico vsega balasta, ko torej odstranimo goro visokoletečih besed, Evropejcem obljubljajo točno to, kar Ameriki obljublja Donald Trump v pravkar potekajoči predvolilni kampanji. Gre za lažnivo obljubo, da je lahko vse tako, kot je nekdaj bilo (pri čemer seveda gre le za nostalgijo po nečem, česar nikoli ni bilo). Ampak svet je danes neprijeten, sleherniki imajo dovolj vojn in plačevanja lastne cene zanje, dovolj imajo grožnje podnebnih sprememb, dovolj imajo sprememb, ki jih prinašajo z vojno spodbujene migracije, dovolj imajo strahu in pomanjkanja vizije svetle prihodnosti – in populistična desnica jim govori, da se ti procesi lahko ustavijo tako, da se družba zavrti nazaj. Ta »nazaj« seveda ne obstaja, tudi če bi res bil, ga nikoli več ne bo, a bližnjica je mamljiva.

A kaj dejansko je ta bližnjica? Nacionalizem in vrnitev tradicionalnih vrednot. A tudi to je treba izčistiti. Kaj so te nekdanje lepe vrednote, ki se slišijo toplo in varno? Pač vrnitev družine na prvo mesto. Spet se sliši varno in prav. A kaj je to? To je vrnitev ženske v njen prejšnji podrejeni položaj. Kar je tiha želja tradicionalistov, ki pa jo vse pogosteje tudi javno izražajo. Vse pogosteje. To je tista dolgo neizrečena temeljna točka programa populistov, a danes že javno govorijo, da je bilo preveč feminizma – in ko to rečejo, ne govorijo o feminističnem gibanju, ampak o tem, da jim današnje ženske, osvobojene spon, niso všeč. In prav v tem imenu poteka tudi novi pogon zoper vse, ki ne ustrezajo tradicionalnim spolnim delitvam.

V tem je ta pomembnost pobude Inštituta 8. marec. V evropske volitve in prostor pobuda namreč vnaša na ravni celotne Evropske unije temeljno vprašanje: vprašanje temeljne pravice žensk – ki jo najbolj kristalizira pravica do splava. Inštitut 8. marec, ki seveda to dela s sestrskimi nevladnimi organizacijami po vsej Evropi, želi s tem prav te konservativne politike zbezati na plano. S tem želijo doseči, da se bo celoten evropski politični prostor moral izreči o tem. Naj odgovorijo, katere so te tradicionalne vrednote, o katerih govorijo. Naj na to vprašanje odgovori Giorgia Meloni. Naj na to vprašanje odgovori Marine Le Pen. Naj na to vprašanje odgovori Matej Tonin. Naj na to vprašanje odgovori kandidat SDS Branko Grims.

Če bo letos junija skrajno desnim in populističnim političnim strankam v evropskem parlamentu res uspelo priti do večje moči, bodo ženske in njihove pravice zelo hitro postale njihovo osrednje politične polje. Ker le s tem lahko zadovoljijo svoje volivce. Donald Trump, človek, ki ne spoštuje nobenih tradicionalnih vrednot, še manj pa družinskih, prav groteskno je, da pravkar zoper njega poteka proces, katerega vzrok je kupovanje spolnih storitev, je prek sestave vrhovnega sodišča dosegel temeljno omejitev splava v ZDA. Zakaj je to storil? Ker je moral zadovoljiti svoje jezne in razočarane volivce, ki od njega sicer v celotnem mandatu niso imeli nobene koristi, saj je tako in tako zadovoljeval le interese elite. Res kdo verjame, da je evropska desnica, ki se z njim brati, kaj drugačna? Da tega ne bo naredila? Zakaj ne? Saj vendar verjamejo v popolnoma iste »vrednote« in uporabljajo enake metode. Zakaj bi bilo v tej točki karkoli drugače? Vsi avtokrati imajo enako agendo. Od Putina, Janše, Orbána do Trumpa. In na koncu te agende so vedno ženske pravice oziroma Ženska.