Komentar / Norčije slovenske diplomacije

(Diplomati, klovni in vohuni)

© Franco Juri

Če smo že ravno pri tem, da ni rešitve. Zakaj se Natove enote, zakaj se Amerika, Britanija, Francija, Jordanija, Savdska Arabija, ki so zdaj pomagale v obrambi pred letalniki, ne postavijo vmes med Izraelce in Palestince, zakaj ne naredijo živega zidu?

Da, natanko to si prizadevamo. Zdaj resno, odkrito pred gledalci povem, to si prizadevamo in se trudimo.

— Slovenija po razkritju Vojka Volka načrtuje organizirati zavezniške sile za vojaško posredovanje proti Izraelu (pogovor pri Marcelu, TVS, 15. 4. 2024)

Švedi se niso eno jutro zbudili zadrogirani in vstopili po 200 letih nevtralnosti v Nato. So imeli razloge za to.

— Vojko Volk meni, da je Švede šele abstinenčna kriza potisnila v Nato (pogovor pri Marcelu, TVS, 15. 4. 2024)

Milan Brglez meni, da mora Slovenija na pogovor poklicati izraelskega veleposlanika in zahtevati pojasnila za izraelske vojne zločine tudi zaradi posebne odgovornosti za mednarodni mir in varnost, ki jo ima Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN. Zunanje ministrstvo od začetka vojne v Gazi in kljub več deset tisoč nedolžnim žrtvam med civilisti ni našlo razlogov, da bi izraelskega veleposlanika v Sloveniji poklicalo na zagovor.

— (Delo, 8. 3. 2024)

Izraelsko zunanje ministrstvo je v nedeljo zaradi glasovanja za članstvo Palestine v Združenih narodih na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Tel Avivu.

— (MMC TVS, 21. 4. 2024)



Premierov svetovalec za zunanjo politiko Vojko Volk je že nekajkrat pokazal, da je tudi na najbolj krute in umazane stvari mogoče pogledati z vedre strani. Tako je v pogovoru pri Marcelu na TVS butnil, da bi bilo bolj primerno, če bi, namesto nesprejemljivega napada z droni in raketami na vojaške cilje, Iranci v povračilni akciji »vrnili na en drug konzulat« (!?). Lahko diplomat izreče še kaj bolj bizarnega? Lahko. Dejansko je vse, celo množično pobijanje palestinskih otrok mogoče omejiti na humor; razposajen črni humor. O. K., to poznamo. Denimo, Judje so tudi v času najhujšega gorja zbijali šale. Tudi in predvsem šale na svoj račun. Ta avtoironija jim je v najtežjih preizkušnjah pomagala živeti, če že ne preživeti. In ravno v aprilu, ko obeležujemo 81. obletnico upora in uničenje varšavskega geta, ki pa še zdaleč ni bil tako razrušen kot današnja Gaza, se zdi, da slovenski diplomati od Tanje Fajon prek Samuela Žbogarja do Vojka Volka prav tekmujejo med seboj, kdo nas bo bolj osramotil.