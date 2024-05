Domolov / Predstava o stanovanjski problematiki

Slovensko mladinsko gledališče vas vabi, da delite svoje zgodbe

© SMG

V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) se začenja gledališki proces za avtorsko predstavo z naslovom Domolov, katere tema bo stanovanjska problematika. "Ustvarjalke_ci bi radi zbrali čim več različnih zgodb in izkušenj v zvezi z najemom, oddajo, kupovanjem, prodajo, iskanjem stanovanj, pa naj bodo to dobre izkušnje ali pa horror zgodbe v stilu @domozloma," so zapisali v SMG.

Zanimajo jih izkušnje z najrazličnejšimi tipi stanovanj, domov, bivališč: najemniški (prosti) trg, dijaški in študentski domovi, domovi za upokojence, javni stanovanjski skladi … Zato vas vabijo, da svoje zgodbe delite prek anonimnega spletnega obrazca.

Zbirali jih bodo do 2. junija 2024. Zbrano gradivo bodo uporabile_i v predstavi, ki naj bi osvetlila teme, ki drugače morda ne bi bile slišane, problematizirala sistem, ki jih ustvarja, in skušala poiskati rešitve. Sodelujoče_i se ob oddaji spletnega obrazca strinjajo s tem, da bo gradivo morda uporabljeno v uprizoritvi.