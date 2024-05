Zgovorne številke

Cankarjev dom preiskujejo kriminalisti in inšpektorji, njegovo poslovanje v letih 2022 in 2023 pa kliče po reviziji zaradi sumov o morebitnem oškodovanju javno financiranega programa

Generalna direktorica Cankarjevega doma Uršula Cetinski med pripravami na razstavo stare tehnične opreme Vintage CD, s katero so se januarja 2020 spominjali velikih odrskih dogodkov in tako obeležili 40. sezono Cankarjevega doma.

© Borut Krajnc

Uršula Cetinski, generalna direktorica Cankarjevega doma, naše največje kulturne ustanove, je ta teden serijsko zavračala očitke, ki so se v zadnjih dneh zgrnili nadnjo na podlagi poročanja o anonimnih pismih, ki jih imajo v rokah kriminalisti, inšpektorat za delo in računsko sodišče, ter o izsledkih, ki smo jih neodvisno od tega prejšnji teden objavili v Mladini. Očitkov je veliko, raztezajo se od neprimernega ravnanja z zaposlenimi do odgovornosti za množične odhode iz ustanove, od neustreznega kadrovanja do prenove dvoran Cankarjevega doma, pri kateri je bila cena dvakrat višja od predvidene, od samohvale z rekordno poslovno uspešnostjo Cankarjevega doma, ki je zavajajoča, do nepojasnjenih sprememb v poslovnih in računovodskih poročilih, zaradi katerih bi bila nujna revizija poslovanja – a Uršula Cetinski je vse odločno zavrnila. Pri tem pa na nekatere ključne očitke pravzaprav ni odgovorila. In z nekaterimi odgovori se je tudi obremenila.