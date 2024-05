Subverzivnost na delu

Začenja se Subversive festival v Zagrebu

© Flickr

Štirideset dokumentarnih in igranih filmov, paneli, predavanja, promocije knjig, tri razstave, multimedijske prireditve in gostovanje številnih svetovnih intelektualcev, filmskih ustvarjalcev in aktivistov – od 20. maja do 8. junija bo v Zagrebu potekal že 17. Subversive festival, tokrat pod naslovom Živeti brez kapitalizma. Najbolj zveneče ime letošnjega festivalskega dogajanja je zagotovo Angela Davis, priznana ameriška politična aktivistka, feministka in filozofinja, ki je bila dolgoletna članica Komunistične partije ZDA, članica Stranke črnih panterjev ter ustanovna članica dopisnih odborov za demokracijo in socializem. O svojem aktivističnem in teoretskem delu bo na festivalu spregovorila 7. junija.