Presnete zastave

Prepovedano in dovoljeno izobešanje in plapolanje

Na letošnjem tekmovanju, ki se je sklenilo s sobotnim finalom, je slavil predstavnik Švice Nemo in s tem postal prvi zmagovalec, ki se je opredelil za nebinarno osebo.

Nedavno tekmovanje izvajalcev zabavnoglasbenih skladb iz različnih evropskih držav Pesem Evrovizije je pričakovano spremljala razprava o vojni v Gazi in genocidu, ki ga nad Palestinci izvaja Izrael. Da bi se temu čim bolj izognili, češ da »gre za apolitično prireditev«, so se organizatorji, Evropska radiodifuzna zveza (EBU), v sodelovanju s prireditelji, švedsko javno televizijo SVT, ki je bila gostiteljica letošnjega tekmovanja, odločili za nekatere ukrepe. Recimo za prepoved nekaterih zastav, za kar so se odločali tudi v prejšnjih letih. Kdaj in katere zastave je mogoče prepovedati in ali je v tem pogledu pomembna razlika med izobešanjem in plapolanjem?