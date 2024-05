»Danes je vsako ustvarjalno dejanje politično. Če si zares kreativen, se zoperstavljaš sistemu.«

IZJAVA DNEVA

"Danes je vsako ustvarjalno dejanje politično. Če si zares kreativen, se zoperstavljaš sistemu. Ne gre drugače. Vsak sistem je proti kreativnosti. Dolgo sem živel v Italiji in potem v Ameriki. Kjer koli sem bil, vedno sem si zamišljal, kako je tam, kjer nisem. Kako je drugje. Ampak v resnici je povsod enako. Kot posameznik si nasproti sistemu vedno sam. Kafkova ideja iz Procesa je univerzalna. Vsi čakamo v vrsti tako kot njegov človek, ki je prišel pred vrata, ki so bila tam postavljena samo zanj. Vsi smo v tem."

"Lahko Kafki kdo zbeži? Morda tisti en odstotek, ki živi v nekem drugem svetu in se pripravlja, da zapusti naš planet, ker tukaj stvari ne stojijo več skupaj. Mi živimo vsakdanje življenje, tukaj pa je povsod ves čas enako. Nikjer ni boljšega sveta. Vprašanje je, kako boš tu ustvaril situacijo, v kateri boš lahko preživel humano in z dostojanstvom. Kafka išče obrambo našega elementarnega človeškega dostojanstva. To se mi zdi zelo pomembno pri njegovem pisanju. Na neki način verjame v človeka in njegovo vrednost. Nič od tega ni apolitično. Doslej je bil strip področje svobode. Zdaj pa postaja etablirana umetnost in vstopa v muzeje. Postaja vpliven medij. Vplivne medije pa poskušajo nadzirati. Ampak zdaj je še vedno svoboden."

(Danijel Žeželj, hrvaški stripar, animator, slikar, ilustrator, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv, o tem, ali je danes vsako ustvarjalno dejanje politično)