10 let Pritličja in Selekcije

Ob 10. obletnici bara in kulturnega centra Pritličje pripravljajo tudi 10. izdajo cikla koncertov Selekcija, na katerem je doslej nastopilo več kot 40 domačih in tujih izvajalk in izvajalcev. Kot prvi bodo 30. maja nastopili Sewage System, underground rap kolektiv, ki sta ga leta 2021 ustanovila producent Kachanr in raper Ycore.

Istega leta sta izdala mixtape Skinwalker Hunt, od takrat naprej samo single, decembra leta 2023 pa sta izdala EP z naslovom Barje. Kolektivu sta se takrat pridružila raper Digitalni Bambi in producent/raper Near, skupaj pa so nato ustvarili njihov najnovejši EP Maximarket. S svojim unikatnim zvokom, elektronskimi ritmi, očarljivimi, provakativnimi besedili in ambientalno produkcijo presegajo meje slovenskega undergrounda.

iY8FX7LPqHM

V okviru cikla koncertov Selekcija so doslej nastopili: The Little Chill, Polona Kasal X Kalu, Bik 3, Nina Bulatovix, Katja Šulc, Bowrain & Um, Ludovik Material, Alex Kelman, Juneshelen, Persons from Porlock, Napravi mi dete, Easter, FFX, Your Gay Thoughts, Matter, Sara Renar, Futurski, II/III, Farai, Tami T, Container Doxa, Manmachine, Gašper Šantl & Zala Kralj, Catnapp, Neomi, Perera Elsewhere, Faka, Drone Emoji, Balans, Playground Hustle, Fraw Blanka, Masayah, Šečer, Žena, Sahareya, Tetameta, Kezz, Consule, Zevin, Minnite, Masaž.

"Smo najbolj javno in odprto pritličje v središču mesta. Čez dan smo šank, mašina za kavo in vedno sveža hrana, ob katerih mislimo kritično, delamo koristno, beremo digitalno in kupujemo analogno. Zvečer smo včasih družba, včasih dogodek, vedno pa elektronska streha podzemlju. Zasedli smo (svoje) mesto."



Ekipa Pritličja

Od maja do novembra se bo zvrstilo deset koncertov. Poleg koncerta Sewage System, se bodo predstavilii še Neomi, Alya Elouissi, Sheby, SBO, Nejc Pipp, Živa, Juneshelen in It’s Everyone Else, na dan desete obletnice, 20. novembra pa pripravljajo koncertni večer z več izvajalkami_ci.

fFj3oT4cT80

zgk4FHJgxqY

WyHq7EhvehA

