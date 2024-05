Generacija, utrujena od življenja in izčrpana od vsakodnevnega boja za boljši obstoj

Zgodba o prijateljstvu, ljubezni, odnosih in kompromisih

V Mini teatru bo danes, 27. maja, ob 20.00 na ogled predstava Jackpot, ki je nastala v koprodukciji umetniške organizacije T25 in KunstTeatra iz Zagreba po besedilu in v režiji mednarodno priznanega hrvaškega gledališkega ustvarjalca Ivorja Martinića. Jackpot je generacijska zgodba o prijateljstvu, ljubezni, odnosih in kompromisih.

Sanja in zaljubljenca Goran in Sara so dolgoletni prijatelji, ki so skupaj zakorakali v pozna trideseta. Pripadajo generaciji, ki je že nekoliko utrujena od življenja in izčrpana od vsakodnevnega boja za boljši obstoj, generaciji, ki racionalno načrtuje svojo prihodnost, brez številnih mladostniških iluzij. A ko Goran obkroži prave številke na loto listku in s Saro zadeneta velik dobitek, se njun odnos s Sanjo nepovratno spremeni.

Jackpot se ob razpadu prijateljstva sprašuje, ali se lahko res veselimo uspeha naših prijateljev, ne glede na to, kako naključen je? Ali res verjamemo v moč prijateljstva? Ali izbiramo samo tiste prijatelje, ob katerih je lažje biti nesrečen? Si sploh lahko izbiramo prijatelje? In ali pravo prijateljstvo sploh obstaja?

Ivor Martinić se je rodil leta 1984 v Splitu. Diplomiral je iz dramaturgije na Akademiji za dramsko umetnost v Zagrebu. Od leta 2005 kot dramaturg sodeluje pri predstavah Otroškega gledališča Dubrava, Gledališča Mala scena, Teatra ITD, Eurokaz, Reške poletne noči in ZKM. Pogosto sodeluje s Hrvaškim radiom, v njegovem dramskem programu so uprizorjene skoraj vse njegove drame. Piše gledališke igre, radijske drame in scenarije.

V predstavi nastopajo: Sanja Milardović, Iva Jerković Oreški, Silvio Vovk in Ksenija Marinković (na video-projekciji), v avtorski ekipi pa so sodelovali še snemalka videa Magdalena Ptiček, snemalka tona Sunčica Ana Veldić, asistent snemalke tona Dominik Čović, oblikovalec svetlobe Igor Markić – Nikolac, producenta Ivor Martinić in Romana Brajša, asistentki produkcije Hana Zrnčić Dim in Dina Tudor, fotografa Karla Jurić in Ivor Martinić ter oblikovalec Verlauf.