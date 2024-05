Osebno ogledalo in hkrati ogledalo družbe

Predstava Ponaredki, odtisi in drugi vdori se igra z idejo moči podob, spomina in fantazije

© Darja Štravs Tisu

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo, 30. maja, ob 20.00 premiera predstave koreografinje in plesalke Magdalena Reiter Ponaredki, odtisi in drugi vdori. Magdalena Reiter se po skoraj sedmih letih od zadnjega sola odmika od strogo koreografske in fizične obravnave telesa ter gledalcu predstavlja nekakšen uprizoritveni hibrid, ki vsebuje elemente vizualnega kolaža, ready-mada in plesa.

Ne brez razloga – Reiter poudarja pomen uprizoritvene dihotomije na odru, ki vedno prikazuje dve vzporedni resnici hkrati in kadrira dele lastnega plesnega imaginarija ter jih postavlja pod lupo, analizira iz nepričakovanega zornega kota ali dekonstruira na osnovne delce. Detajli, na katere se Reiter osredotoča v predstavi Ponaredki, odtisi in drugi vdori – položaji telesa v prostoru, pogledi, dialogi in razmerja – so vedno dramaturško povezani s temami nadzora, manipuliranja ali nasilja, ki so bile skozi zgodovino postavljene za žensko telo.

"Vsak solo je neka vrsta avtoportreta ali ogledala. Želela sem, da ta predstava ne bi bila zgolj osebno ogledalo, ampak hkrati ogledalo družbe. Predstava Ponaredki, odtisi in drugi vdori se igra z idejo moči podob, spomina in fantazije. Telo, zlasti žensko, ki je postavljeno v prostoru, nikoli ni carte blanche, ampak je konstrukt, zaznamovan z vizualnimi podobami in vzorci, ki so oblikovali našo zahodno kulturo. Zanimalo me je vprašanje, kako jih prebaviti, sprejeti in hkrati najti lastno svobodo – zasebno in umetniško, znotraj prenasičenosti teh vizualnih vplivov," pravi Magdalena Reiter.

Koreografija, režija videa in ples: Magdalena Reiter, dramaturgija: Vedrana Klepica, oblikovanje videa: Sandi Skok, glasba: August Adrian Braatz, oblikovanje luči: Mojca Sarjaš, kostumografija: Pia Gorišek, scenografija: Maruša Mali.