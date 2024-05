Komentar / Vojko Vojku Volk

(O liberalnem in krščanskem licemerju)

© Franco Juri

»... Veste, kje so bile milostne usmrtitve? ’Gnadetot’. 1. decembra 1938 Adolf Hitler zadolži zdravnike, določene po imenu, ki naj izvršijo ’gnadetot’ pri duševnih bolnikih. Petsto šestdeset, mislim, jih je šlo iz celjske bolnišnice direktno potem v koncentracijsko taborišče.«

— Metka Zevnik. (TVS, 23. 5. 2024

»Referendum o evtanaziji in legalizaciji marihuane je nastavljena igra, ki jo je država vsilila ljudem in se tako otresla velike moralne odgovornosti. Dobro ve, da gre za boj med življenjem in smrtjo. ... tokrat bomo kristjani na referendumu izpovedali svojo veroizpoved: v življenje ali v smrt. Kdor bo dal svoj glas življenju, ima v cerkvi kaj iskati; kdor pa bo glasoval za smrt, pa naj v prihodnje ostane kar doma.«

— Z vsakim džojntom, ki ga ni pokadil, se je škofu Štumpfu zmanjšala moralna verodostojnost (Vestnik, 27. 5. 2024)

»Na podlagi včerajšnjih dogodkov, ki so nezaslišani, in pokola v Rafi smo se v slovenski vladi odločili, da ne bomo čakali na drugo skupino, na julij, ampak da bomo zaradi svojega ogorčenja nad tem, kar se dogaja v Rafi in v Gazi, izvedli priznanje še ta četrtek.«

— Premier Robert Golob je napovedal še eno priznanje Palestine v istem mesecu (TVS, 28. 5. 2024)

»Če sem prav obveščen, svetovalec premiera za zunanjo politiko Vojko Volk priznanju Palestine nasprotuje. En človek zaustavlja celotno državo. Koalicija je sedaj tako sestavljena, da imajo v njej posamezniki disproporcialno moč in delajo zadeve po svoje. Predsednik vlade pa je na javnem dogodku rekel, da smo Palestino že priznali. Glede na našo zakonodajo in postopke je vprašanje, koga zavaja – domačo ali mednarodno javnost.«

— Milan Brglez o nadministru za zunanje zadeve (Objektiv, 25. 5. 2024

Hja, končno! Bolje prepozno kot nikoli? Da se pač ta sramota umakne z dnevnega reda. A ni najbolj sramotno, da bomo Palestino priznali tako pozno. Mnoge evropske »demokratične« države bodo še počakale na »ugodni trenutek«. Sramota je nenehno sprenevedanje. Golob je spet naredil retorični salto mortale, potem ko je 9. maja že razglasil priznanje, ga je v torek spet napovedal. A ni povedal več stvari. Namesto patetične izjave, da ne bomo več čakali druge skupine za priznanje, bi moral povedati, zakaj nismo v prvi skupini, ki nas je vabila in tudi že priznala Palestino. Poleg tega ni povedal, kaj bi bilo, če se v noči na ponedeljek ne bi zgodil zadnji, a ne poslednji kruti pokol. Bi še omahovali?