Zdravstvena kriza in posledice pandemije covida-19

Razstava Mladininega fotografa Boruta Krajnca

© Borut Krajnc

V Galeriji Kvartirna hiša v Celju bo od 6. do 30. junija na ogled razstava Mladininega fotografa Boruta Krajnca z naslovom Prehajanje (2020-2021), ki se ukvarja z zdravstveno krizo in posledicami pandemije covida-19.

"Borut Krajnc je že več kot trideset let profesionalni dokumentarno-reportažni fotograf, vrhunski opazovalec in izkušen vizualni kronist permanentne slovenske tranzicijske zgodovine, z neverjetno sposobnostjo ujeti spremembo družbene realnosti. To zna tudi mimogrede pospremiti s čutečim intelektualnim komentarjem. Trenutke, ko se ekonomsko-politični ustroj nehote razgali, opazi kot nerodne zatike, ki mu ne dajo miru, zato jih kompulzivno zbira in beleži. Izbor ponavljajočih se vzorcev razstavi v javnosti skozi avtorske fotografije kot ogledalo, v katerem se ogleduje 'cesar v novih oblačilih'," je ob razstavi zapisal Jani Pirnat.

Razstava Prehajanje je logično nadaljevanje trilogije pohlepa. Fotografije praznih reklamnih jumbo plakatov, s katerimi marketinška industrija v želji po zaslužku in tržnem deležu brezobzirno vizualno in fizično onesnažuje pokrajino, so bile skozi razstavo Praznine (2008) napoved poka nepremičninskega balona.

Jani Pirnat

Politika (2014) je koledar fotografij predvolilne kampanje kandidata za predsednika države Boruta Pahorja na obiskih pri različnih delovnih kolektivih, kjer za medije pozira kot delavec. Kot eden od njih, ki jih razume. V želji po politični moči je prisiljen ubirati populistične strategije privida, ki ga vodi marketiing.

Razstava Pritisk (2020) pa je predstavila vulgarnost podreditve najpomembnejših dnevnih časopisov, ki so pokleknili pred pritiski zasebnih interesov in s celostranskim oglaševanjem na naslovni strani izgubili obraz relevantnega javnoinformativnega medija.

Borut Krajnc (1964) je dokumentarni fotograf in fotoreporter, deluje tudi kot neodvisni umetnik. Od leta 1991 je fotograf tednika Mladina. Je avtor fotografij v knjigi Route66 ter soavtor monografije Restart. Leta 2009 je zmagal na festivalu Slovenian Press Photo.