Komentar / Kolaboracija zdaj

© Franco Juri

»V Gazi gledamo nekaj, kar se ne bi se smelo v tem svetu nikoli zgoditi, v Gazi gledamo grozo, v Gazi gledamo teroristični Hamas, kako pobija nedolžne prebivalce, in upam, da se ta morija čim prej konča, seveda pa konča s tem, da teroristična organizacija Hamas takoj položi svoje orožje, izpusti vse talce in potem se bo morda možno, če bo prišlo do tega, da bo tudi demokratično izvoljena palestinska oblast, v nadaljevanju pogovarjati o tem, kako rešiti to vprašanje.«

— Romana Tomc je brez dlake na jeziku razkrila, kdo v Gazi v resnici množično kolje otroke, ženske, civilno prebivalstvo (N1, 28. 5. 2024)

»Priznanje da, ampak ali je zdaj pravi trenutek?«

— Pravi trenutek je bil, ko je Palestino priznala in z njo navezala diplomatske stike bivša država brez oporekanja ali dvoma takratnega uglednega jugoslovanskega diplomata Ernesta Petriča (MMC TVS, 3. 6. 2024)

Odločitev slovenske vlade, da predlaga slovenskemu parlamentu priznanje palestinske države, nagrajuje Hamas za umore, posilstva, pohabljanje trupel, obglavljanje otrok ter krepi iransko os zla in škoduje tesnemu prijateljstvu med slovenskim in izraelskim narodom. Upam, da bo slovenski parlament to priporočilo zavrnil. @JJansaSDS

— Izraelski zunanji minister Kac z nediplomatskimi navodili JJ in SDS, kako ravnati v slovenskem parlamentu (omrežje X, 30. 5. 2024)

Pa saj to je kot leta 1941! Služiti tuji sili ni svobodna izbira, ampak vsakodnevna zapoved in dolžnost. Le da je takrat, leta ´41, tuja sila okupirala Slovenijo, sedaj pa neka druga okupacijska sila strada in kolje otroke, ženske, civilno prebivalstvo ter ruši nemočno deželo, ki jo je Slovenija končno (!) priznala kot suvereno državo. Priznanje ni precedens. Nismo prvi, ampak 147. na seznamu. In težko je reči, kaj je ob tem bolj šokantno: nediplomatsko in primitivno delovanje izraelskega zunanjega ministra ali odzivanje domačih »kolaborantov«. Sicer pa nevedni Kac očita nepridnim državam in politikom nevednost. Tako je podpredsednici španske vlade Marii Jesus Montero zaradi domnevno nesprejemljivih izjav o osvoboditvi Palestine zabrusil: »Če želi ta nevedna, sovraštva polna posameznica razumeti, za kaj si radikalni islam resnično prizadeva, naj preuči 700 let islamske vladavine v Al Andaluzu v današnji Španiji.« Hja, nevednost pa taka! V Al Andaluzu so imeli Judje in drugi nemuslimani, kljub občasnim sporadičnim pogromom, zaščiten status. Šele leta 1492, po ediktu katoliškega kralja Ferdinanda II. Aragonskega (Fernando el Católico), so ali pokristjanjevali ali izganjali sefardske Jude in ti so bežali tudi v Sarajevo, Beograd in druga balkanska mesta. Zakaj na Balkan? Ker je to območje takrat spadalo v Otomansko cesarstvo, kjer je v nasprotju s katoliškimi državami veljala visoka zaščita drugovercev! A zares zgroženi nismo nad Kacem, ki bo z Netanjahujem in drugimi akterji režima prej ali slej končal pred tribunalom za vojne zločince, ampak nad domačimi »kolaboranti«. Oporekanje in nagajanje procesu priznavanja sta iracionalni v vsakem primeru. A če sledi domislica o posvetovalnem referendumu, ki bi kvečjemu podaljšal proces priznavanja, ne pa ga ustavil, neposrednemu pozivu izraelskega zunanjega ministra in če je naslovnik direktno @JJansaSDS, je to Janšev samomorilski manever, ki mu ni para vse od Depale vasi. Ali se bo to videlo že na evropskih volitvah, bo kmalu jasno. V vsakem primeru je Golobovi koaliciji tokrat uspel dvojni nateg. Najprej je nategnila sebe in šla (zaradi predvolilnega učinka?) v priznanje, kljub temu da se je še malo pred tem priznanju na vse kriplje izmikala. Nato je zvabila na nezaščiteno bojišče še Janšo, ki ne bi, tudi če bi mu uspelo odložiti priznanje, nič pridobil, a je z destruktivnim in predvsem neavtonomnim manevrom na dolgi rok veliko izgubil.