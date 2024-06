Komentar / Nikoli več?

(Problemi Evrope ali Evropa kot problem?)

© Franco Juri

»Evropska unija je nastala kot odgovor na genocid in na drugo svetovno vojno, zato da bi v njej živeli v miru, se skupaj razvijali ter da se takšna grozodejstva ne bi zgodila nikoli več. … Nazadnje bi želeli poudariti, da smo ponosni na naš model Unije.«

— Veleposlanici in veleposlanik Francije, Nemčije in Poljske v propagandnem pamfletu v Delu (Delo, 7. 6. 2024)

»Naj drugi govorijo o njihovi sramoti, jaz bom o svoji. …

V tvoji hiši se glasno kriči, kar je laž.

Ampak resnica mora biti tiho. Mar ne?«

— Bertold Brecht

Hja, veleposlanici in veleposlanik treh zgodovinsko, kulturno in tudi aktualno velikih evropskih dežel so očitno prešpricali zgodovinsko krilatico francoskega predsednika Chiraca, ko so se tako imenovane nove demokracije (tudi Slovenija!) navdušeno odzivale na vojne trobente, ki so leta 2003 klicale h križarskemu pohodu na Irak. Takrat je, francosko vzvišeno, a točno povedal, da novi evropski »demokrati« niso izkoristili pravice, da bi bili tiho. In res je niso. Med drugim so vnaprej, na zalogo, podpisali sramotno vilensko izjavo o Powllovi predstavitvi »prepričljivih« dokazov o iraškem orožju za množično uničenje kot argumentu za začetek vojne, ki je trajno premaknila svet iz ravnotežja. No, to so vseeno še bili časi, ko so vsaj države, kot sta Francija in Nemčija, demonstrirale kanček avtonomije.