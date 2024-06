Kdo bo vodil Cankarjev dom?

Boj za vodenje naše največje kulturne ustanove je v polnem teku, pred njim pa se bo iztekel boj za položaj predsednika njenega sveta

Članica sveta Cankarjevega doma Zdenka Badovinac (levo), ki je bila na prvi seji sveta predlagana za njegovo predsednico, je med drugim že nadzirala rimski muzej MAXXI; prav tam sta bili leta 2021 fotografirani z Marino Abramović (desno), prva kot kuratorka razstave Večje od mene – Junaški glasovi iz nekdanje Jugoslavije, druga kot sodelujoča umetnica.

Kulturno-kongresni center Cankarjev dom, naša največja javna kulturna ustanova, je nedavno dobil novo sestavo obeh organov, ki bdita nad njegovim delovanjem – sveta in strokovnega sveta. Novi strokovni svet je že izvolil predsednika, to je predstavnik zaposlenih Aleš Drenik. Drugi organ, svet zavoda, v katerem predstavniki vlade, Mestne občine Ljubljana, kulturnikov in zaposlenih bdijo nad poslovanjem javnega zavoda, pa za zdaj ostaja brez predsednika. Ljubljanski podžupan Aleš Čerin, dolgoletni predsednik sveta Cankarjevega doma, ki se je na ta položaj prvič povzpel še pod prejšnjim generalnim direktorjem Mitjo Rotovnikom, je sicer pričakoval, da bo brez težav svet vodil tudi naslednjih pet let. A izid je bil neodločen. Ob prvem glasovanju. In nato še ob drugem.