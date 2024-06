»Če je predstava počasna, nekateri mladi hitro pomislijo, joj, dajte že malo hitreje«

IZJAVA DNEVA

"Naša percepcija se spreminja, danes so vsi na telefonih, možgani delajo najbrž hitreje, če se nekaj ustavi, je naenkrat dolgčas. Če je predstava počasna, nekateri mladi hitro pomislijo, joj, kaj pa je to, dajte že malo hitreje."

"Svet ni popoln in tudi gledališče ni, tudi vsaka predstava ne more biti popolna. Verujem v to, da gledališče raziskuje samega sebe, gledališče je še vedno v kondiciji, ker vidim, da je toliko ustvarjalcev in toliko kreativnih ljudi, ki želijo ustvarjati. Ne nastopati, ampak ustvarjati. To je temelj. Dokler imamo take ljudi, predvsem mlade na akademiji, ni skrbi, da bi gledališče šlo k vragu. Prej kot mi bo mogoče obupal gledalec (smeh)."

(Letošnji prejemnik Borštnikovega prstana Branko Šturbej, v intervjuju za MMC RTV Slovenija, o tem, zakaj je danes kultnih predstav manj kot nekoč)