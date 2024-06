Komentar / Zdrava telesa SDS

(Koliko zdravega duha premorejo zdrava telesa?)

»Če kdaj v zgodovini, je treba zdaj iti na evropske volitve in zaradi tega je treba voliti desno in desno in samo desno. In najbolj desna v politični ponudbi je danes SDS.«

— Branko Grims je v spletnem pogovoru z zamaskiranim neonacistom na YouTube kanalu nekega spletnega vplivneža prostodušno priznal, da je SDS skrajno desna stranka.

»Zdrav duh v zdravem telesu. Danes letne športne igre @strankaSDS v prekrasnem novem Športnem parku Ivančna Gorica. Hvala zmagovalnemu @SDSIvancnaGorica za gostoljubje. «

— Janez Janša je na omrežju X izpričal svojo klasično izobrazbo (15. 6. 2024)

»V naši vzgoji se je popolnoma pozabilo, da lahko na daljši rok samo v zdravem telesu prebiva zdrav duh.«

— Hitler se v svoji knjigi Mein Kampf pritožuje nad kurikuli prednacističnih nemških gimnazij, ki so zanemarjale pomen teles za ostrenje duha.

»… orandum est, ut sit mens sana in corpore sano.«*

— Starorimski pesnik Juvenal v Satiri X



Janez Janša se rad predstavi kot maturant klasične gimnazije v Stični. Gimnazija vsekakor da omiko, a ker kvari telo, so številni ignorirali njeno učenje. Tako tudi Janša ne v gimnaziji, pa tudi ne na (takrat še) režimskem študiju splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, ni izvedel, da se v izvirnem zapisu starorimski pesnik Juvenal pravzaprav norčuje iz predpostavke o zdravem telesu kot prvem pogoju zdravega duha in vzklikne: Molimo, da bi bilo v zdravih telesih vsaj malo zdravega duha! Torej, zapisano je v optativu (želelnem naklonu), ne pa v indikativu (povedni naklon potrjevanja opisane realnosti). No, Janša ni edini, ki replicira ponesrečeno interpretacijo satirikove krilatice. Hitler se je v Mein Kampfu in tudi v več drugih govorih in pogovorih pritoževal nad imperativom meščanske sekuritete, ki je glorificirala in fetišizirala vednost. Zato je videl prednacistično šolsko in splošno izobraževanje ljudstva, ki ni bilo podrejeno urjenju teles kot prvemu pogoju usvajanja vednosti, kot škodljivo. Njegov sopotnik Robert Ley je v tistem času zapisal, da je »vednost brez karakterja naravnost škodljiva za ljudstvo«. Nacistični pedagog Karl Seibold pa, da je »pomembnejše kot razum srce, pomembnejša kot vednost pa vera«. Pač zato, da bi dosegel pri sledilcih duh žrtvovanja in brezprizivno pripadnost. Zato telesna vadba ni zgolj in predvsem v funkciji pridobivanja in preizkušanja veščin in spretnosti, ampak v funkciji ostrenja karakterja. A po drugi strani je »bolno telo« nosilec izrojenega duha. Kar posledično proizvede tudi izrojeno umetnost. Tako imenovano Entartete Kunst. Tudi z zgodovinskim kontekstom in razumevanjem tega pojma ima Janša hude težave. A to ne zmoti njegovih sledilcev in članov stranke, ker njihova zdrava telesa povozijo njihov zmerno zdravi duh.