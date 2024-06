Komentar / Kaj hočejo volivci?

Kjer slavijo tako fašisti kot neoliberalci in socialisti, je edini poraženec ljudstvo

Vtednu po evropskih volitvah smo bili priča vrsti nenavadnih odzivov. Kot je pripomnil eden izmed analitikov, bi človek ob opazovanju kandidatov dobil občutek, da so zmagali prav vsi. Tudi stranke, ki so izgubile tisoče volivcev, so praznovale. Iz zmage desnice in kolapsa leve sredine se je izcimila medijska zgodba, da je center preživel in da so volivci vendarle še vedno naklonjeni liberalnim idejam. Ne le da liberalci svojega poraza niso doživeli kot poraz, ampak so slavili nekakšno duhovno zmago, češ: »dobili smo vse referendume!« – in takoj dodali, da rezultatov ne bodo takoj uzakonili, ampak bodo za to »iskali družbeni konsenz« … Čez leto dni bodo torej tudi te zmage postale nove neizpolnjene obljube na seznamu razočaranj. Odziv strank na poraze je bil še najbolj podoben Golobovemu obisku košarkarske tekme v Dallasu, od koder je objavljal nasmejane selfije, medtem ko je Dončić izgubljal ključno tekmo finala.