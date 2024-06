Zakaj je Kevin Spacey padel z ladje

In zakaj ne more nazaj

Kevin Spacey kot Frank Underwood, ki ga prevare, manipulacije, zarote in umori z leti prelevijo v ameriškega predsednika. V zadnji sezoni televizijske serije Hiša iz kart (2013–2018), kjer je poosebil ultimativno zlo, ni nastopil, saj je bil zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju odpuščen.

Tema. Noč. Nenadoma slišimo hrup in zaviranje avtomobila, tresk – in pasji cvilež. Avtomobil je očitno povozil psa. Iz hiše butne moški, ki pogleda sem ter tja, stopi do psa, ki leži na ulici, in počepne, rekoč: »Obstajata dve vrsti bolečine. Bolečina, ki te ojača, in nekoristna bolečina. Vrsta bolečine, ki pomeni le trpljenje. Nimam potrpljenja z nekoristnimi stvarmi.«