»Nebinarna« moška srajca

Spolno zaznamovana konfekcija

© Arhiv Mladine

Junij, mesec ponosa, je v zadnjih vzdihljajih in mavrice izginjajo iz tržnih sporočil. Ker je mavričnost postala tržno blago, se blagovne znamke v želji po všečnosti rade za kratek čas odenejo vanjo, da s tem kažejo svojo odprtost in svobodomiselnost. Manj znane od mavrične zastave, splošnega simbola pripadnosti ali simpatiziranja s skupnostjo LGBTQ+, so druge zastave ponosa, med njimi tudi nebinarna zastava, ki jo je pred desetimi leti oblikovala nebinarna oseba Kye Rowan ter jo sestavljajo rumena, bela, vijolična in črna črta. Seveda so se na spletu pojavili ponudniki oblačil in modnih dodatkov v barvah omenjene zastave, ki želijo nagovoriti nebinarne posameznike, torej tiste, ki se ne identificirajo z ženskim ali z moškim spolom, kot jih opredeljujejo družbene norme. Žal pa je večina prodajalcev zgrešila bistvo, saj ponujajo »nebinarno žensko majico«, »nebinarno moško pižamo«, pa »nebinarne moške kratke hlače« ipd. Že res, da imamo ljudje različne telesne konstitucije, a zanje bi v tem primeru lahko iznašli nove, spolno nebinarne oznake.