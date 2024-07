Komentar / Zakaj desnica zmaguje

Desnica ne govori, da bodo nekoč stanovanja dostopna, da bo vojne konec in podnebje stabilno. Namesto tega ponuja občutek moči brez naporov ljubezni in sočutja.

Slovenija je nedavno dobila še eno v vrsti raziskav, ki naj bi potrjevale na Zahodu splošno uveljavljen trend: mladi se vse bolj obračajo v desno. Nova raziskava Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je spodbudila številne analize (ena izmed boljših je nastala v prejšnji izdaji Mladine), v katerih se levičarji sprašujemo, kaj je šlo narobe. Vsako seciranje podatkov nas pripelje do zaključka, da mlade skrbijo njihova prihodnost, pomanjkanje stanovanj, vojne, okolje … Glede te točke se torej vsi strinjamo, zmanjka pa nam odgovorov na ključno vprašanje: zakaj se potem ne obračajo k levim strankam, ki obljubljajo stanovanja, blaginjo in mir? Ne le da so socialistične stranke povsod v zatonu, ampak je njihova baza povsem skopnela – po podatkih iz iste raziskave se je za levo usmerjene opredelilo pol manj mladih kot leta 2018.