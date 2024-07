»Tudi ženske imamo pravico do tega, da se imamo v seksu lepo«

Gledališka režiserka Tjaša Črnigoj je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

Gledališka režiserka Tjaša Črnigoj je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

© Borut Krajnc

Za gledališko režiserko mlajše generacije Tjašo Črnigoj (1988) je leto 2023 leto nagrad. Je letošnja prejemnica Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje, najvišjega priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture. Nagrado ji je prinesla Spolna vzgoja II, serija petih predavanj-performansov o seksualnem užitku žensk, ki ga je kot (so)avtorica in režiserka uprizorila na Novi pošti v koprodukciji Zavoda Maska, Slovenskega mladinskega gledališča in Mesta žensk.

Za osvetlitev pogosto spregledanih in tabuiziranih tematik, kot so spolnost žensk s hendikepom, soglasen seks, nekonvencionalne spolne prakse, vaginizem in boleči spolni odnosi ter borba za reproduktivne pravice v Jugoslaviji, ji je društvo Mesto žensk letos podelilo tudi nagrado ženske o ženskah, ki opozarja na nevidno delo, pogum in odločnost kolektivov in posameznic. Spolna vzgoja II pa je dvojno slavila še na letošnjem Tednu slovenske drame, kjer je prejela nagrado po izboru občinstva in posebno nagrado za inovativen performativni pristop k občutljivi tematiki.

Tik pred začetkom poletja je gledališki projekt prepričal še na osrednjem slovenskem gledališkem festivalu: prejel je posebno Borštnikovo nagrado "za izjemno družbeno odgovornost in izvajalski aktivizem, ki sta na oder ter v širši javni prostor pogumno in odločno uvedla celoten spekter pomembnih tem ženske seksualnosti, ki so v patriarhalnem družbenem okolju na splošno nevidne, prezrte ali tabuizirane". Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije pa je serijo predavanj-performansov Spolna vzgoja II izbralo za najboljšo uprizoritev leta 2024.

V pogovoru za posebno poletno številko Mladine (INTERVJU 2024) je govorila o spolni vzgoji, tabujih, vlogi gledališča in o tem, zakaj je pomembno, da se ne nehamo boriti za ženske seksualne in reproduktivne pravice. S Črnigoj se je pogovarjala novinarka Dora Trček.

Črnigoj je med drugim spregovorila o tem, da bi moral na žensko seksualnost pogledati tudi v bolj pozitivnem kontekstu. "Ideja za pr ojekt Spolna vzgoja II se je rodila v času slovenskega in balkanskega gibanja #MeToo (#jaztudi), ko se je v javnosti veliko govorilo o pomenu prepoznavanja in preprečevanja spolnega nadlegovanja in nasilja. Izredno pomembno in pogumno se mi je zdelo to, da so se posameznice odločile spregovoriti o tem. Obenem se mi je zdelo ob vsem tem na spolno avtonomijo smiselno pogledati še z druge plati. Spolna avtonomija namreč po eni strani zajema pravico do tega, da ti nekdo ne počne nečesa, česar ne želiš, po drugi strani pa tudi pravico do tega, da ti počneš nekaj, kar si želiš, kar ti je všeč in ti prija, seveda z upoštevanjem avtonomije drugih. Zdelo se mi je, da je to ena perspektiva, ki v javnem prostoru še ni toliko zastopana."

"Kot družba sploh nimamo toliko v zavesti, da imamo vsi ljudje, tudi ženske, pravico do tega, da se imamo v seksu lepo."



Tjaša Črnigoj,

gledališka režiserka

15 poglobljenih intervjujev

Tokrat si boste lahko v posebni poletni številki prebrali 15 poglobljenih pogovorov, med njimi s predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, podjetnikom in soprogom predsednice republike Alešem Musarjem, zaščitnico živali in naravovarstvenico Nevenko Rojšek Lukič, poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom, naravovarstvenico Andrejo Slameršek, županom mesta Celje Matije Kovačem, režiserko Tjašo Črnigoj, kirurgom Urošem Ahčanom, glasbenikom Vladom Kreslinom, filmsko zvezdo Špelo Rozin, sadjarjem Boštjanom Kozoletom, vizualno umetnico Heleno Tahir, pisateljem Édouardom Louisom, režiserjem Dinom Mustafićem in fotografom Matjažem Tančičem.

Posebna poletna številka je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini (NAROČITE TUKAJ). Priskrbite si svoj izvod!