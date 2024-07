»Slovenija nima zvezd«

Filmska zvezda Špela Rozin je spregovorila za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

V šestdesetih letih je bila Špela Rozin prva jugoslovanska filmska igralka, ki ji je uspel preboj v evropski Hollywood – postala je kraljica italijanskih vesternov, peplumov, kriminalk in mjuziklov, obenem pa je briljirala v jugoslovanskih filmih, v partizanskih epopejah in v sodobnih urbanih dramah, toda slovenski filmi so jo odkrili šele zdaj. A bila je očitna. Nezgrešljiva. Nujna. Bistvena.

V pogovoru za posebno poletno številko Mladine (INTERVJU 2024) je povedala, da v Sloveniji nikoli ni postala zvezda, ker Slovenija nima zvezd. Z Rozin se je pogovarjal novinar Marcel Štefančič, jr.

Rozin je med drugim spregovorila o tem, kako je leta 1962 prišla v Italijo, kjer še nihče ni slišal zanjo. "To drži, niso vedeli zame. Takrat so bile meje še zaprte in težko se je potovalo, Italijani pa slovenskih oziroma jugoslovanskih filmov takrat niso ravno kupovali. Tam je bil vendarle zahodni blok. Malo pred tem sem snemala film na Poljskem, Vikend, in zanj dobila zelo dober honorar. Honorar sem morala potrošiti na Poljskem, tako da sem zlote trošila za darila, jantar, fotoaparat, objektive. Pa mi je še kar precej ostalo. Torej – kupila sem letalsko vozovnico za Rim in za štirinajst dni najela sobo v prestižnem hotelu Parioli."

"Zelo sem bila še mlada. Danes ne vem, če bi si upala to spet storiti. Morda sem bila malce brezglava."



