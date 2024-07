Komentar / Ne Pen

(Naj zadnji prižge luč!)

»Predsednik (Macron, op. a.) ima moč, predsednik ima dolžnost novi ljudski fronti omogočiti vladanje.«

— Jean-Luc Mélenchon v prvem nastopu po volitvah ne dvomi o zmagi in pravici do mandata (TVS, 8. 7. 2024)

»Zmagali niso niti desničarski skrajneži, zbrani okoli gospe Le Pen, niti antisemitski in protinemški levičarski radikalci okoli Mélenchona, ampak obstaja možnost za demokratično in proevropsko večino.«

— Armin Laschet, vodja nemške CDU, dvomi, da bi bil legitimni zmagovalec francoskih volitev primeren za prevzem mandata (Welt, 9. 7. 2024)

»Po eni strani sem vesel, da oblasti ne bodo prevzeli desni populisti, po drugi strani pa pričakujemo negotovo obdobje nasprotovanj, saj tudi vlada z Macronom in levim zavezništvom ne bo uspešna.«

— Robert Halver, borzni analitik (TVS, 8. 7. 2024)

Francija je v nedeljo ponovila precej znano zgodbo. Namreč, da se reševanje krize neredko izide tako, da so – glede na aspiracije – rešitelji hujši od problema. Skratka, francoske volitve so tipična zgodba o napačnih zmagovalcih. Problem je sicer univerzalen in nenehno ponavljajoč se. Gotovo se spomnite prvih poosamosvojitvenih volitev v Sloveniji. Nekateri sicer radi prezrejo, da je bila Demosova zmaga na prvih večstrankarskih volitvah mit, ki prodira celo v šolske učbenike. Demos je bila ohlapna idejna platforma. In Demos na volitvah sploh ni sodeloval. Na prve večstrankarske volitve (8. 4. 1990) so šle posamične stranke. In ne koalicija Demos. In zmagala je, tudi to se kar pozablja, Zveza komunistov - Stranka demokratične prenove kot naslednica predosamosvojitvene ZKS s 17,28 odstotka. Druga je bila Zveza socialistične mladine (zamudili so zakonski rok za preimenovanje v kasnejšo LDS!) s 14,49 odstotka. In šele na tretjem mestu je bila najbolje uvrščena stranka tako imenovanega Demosa: Slovenski krščanski demokrati z 12,98 odstotka. Najbolj »prava« stranka Demosa, Slovenska demokratična zveza (SDZ), s koncentracijo hiperzaslužnih osamosvojiteljev je zasedla šele peto mesto z 9,51 odstotka. V številnih neuradnih komentarjih in pogovorih so ključni Demosovi »osamosvojitelji« resignirano ugotavljali: »Lažje je sprejeti bivše komuniste na prvem mestu in naslednico starorežimske ZSMS na drugem, kot na tretjem mestu SKD kot najbolje uvrščeno stranko Demosa.« Slednje seveda ni bilo brez posledic. Ker zmagovalni ZKS zaradi nekakšnega zgodovinskega kompromisa (takrat je ob neki priložnosti Capuder vzkliknil: »Zdaj smo mi na vrsti!«) sploh ni bilo podeljeno mandatarstvo, pa tudi realnih možnosti za sestavo večinske vlade ni imela, je »neki« Peterle iz »neke« SKD postal mandatar onkraj zaslug in »zaslug« osamosvojiteljev. In ta »Peterletova zgodba« ni bila nikoli do konca izživeta. Tudi razpad prve koalicijske vlade je v precejšnji meri posledica tega dejstva.