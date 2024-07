Otroci drugih

Romantična komedija »veselih novic«, ki človeka prizadenejo in ki so testi, preizkušnje in popravni izpiti romantike

za +

Ko je Ali srečal Rachel. Otroci drugih (Les enfants des autres, 2023, Rebecca Zlotowski).

V romantični komediji se zatreskata fant in punca, a se potem zgodi nekaj, zaradi česar se razideta – jasno, na koncu spet shodita. Potrebujeta ovire in blokade in frustracije, da bi se lahko zbližala in povezala. V francoski romantični komediji Otroci drugih se v glasbeni šoli spoznata in zastreskata Rachel (Virginie Efira) in Ali (Roschdy Zem), učiteljica in industrijski oblikovalec, oba srednjih let, a se ne razideta, pa čeravno se nenehno dogajajo reči, zaradi katerih bi se v romantičnih komedijah razšla – oba sta imela že prej dolge zveze. Nikoli ne bosta sama. Ali ima petletno hčerko Leilo (Callie Ferreira-Goncalves; s Chiaro Mastroianni), Rachel pa je še vedno po malem prilepljena na svojega bivšega (Sebastien Pouderoux), a nima otroka. In ko ji ginekolog, ki ga igra veliki dokumentarist Frederick Wiseman, pove, da se ji plodna leta iztekajo, ji ne preostane drugega, kot da na Alijevo vprašanje, »Mi lahko pride vate,« odgovori: »Da.« Videti bi morali njeno razočaranje, ko – pod tušem, na terenu grozljivk à la Carrie – dobi menstruacijo. Videti bi morali njen strah, ko Leila med neko predstavo na prostem nenadoma – le za hip ali dva – izgine. In videti bi morali njeno nelagodje z nasmeškom, ko ji neka ženska na vlaku reče, da ji je Leila zelo podobna, saj misli, da je njena hči, in ko ji mlajša sestra, sestrica, v grozi pove, da je noseča. »Vse bo v redu.«

Ja, to je romantična komedija »veselih novic«, ki človeka prizadenejo in ki so testi, preizkušnje in popravni izpiti romantike – romantična komedija nelagodja, ki omogoča nadaljevanje romantičnega ugodja, romantična komedija starševske lakote, pretiravanj, navezanosti, nedokončanih zvez, prilagajanja, konfliktne vsakdanjosti, sekundarnih flirtanj, melanholične vznemirjenosti, oziranja nazaj, zamujene prihodnosti, skrivnega tehtanja opcij, tihega sramu ob čustvenih izsiljevanjih, svobode s povešanim pogledom in inhaliranja tesnobe Manchestra by the Sea (in celo Društva mrtvih pesnikov), ki porajajo kontinuirano, skoraj nevrotično »padanje« v ljubezen. Rachel in Ali nista več petindvajset. A imata ves čas. »Življenje je kratko in dolgo.« Romantične komedije s tako žalostnim tvistom zlepa ne boste videli. (Kinodvor + art kino mreža + VOD)

_zXzYHHn9aA