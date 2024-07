Reportaža s koncerta Taylor Swift / Intima med spektaklom in algoritmom

Na londonskem Wembleyju smo dočakali Taylor Swift na njeni turneji The Eras Tour, največjem koncertnem spektaklu tega leta in najverjetneje tudi v zgodovini

Turneja The Eras Tour je zasnovana kot pregled skoraj dve desetletji trajajočega glasbenega ustvarjanja 34-letne glasbenice. Tudi v občinstvu so prevladovale punce, oblečene v katero od obdobij Taylor Swift.

© Profimedia

Že na poletu iz Ljubljane v London je bilo vzdušje drugačno kot navadno. V moji vrsti je sedela punca, ki je skoraj vso pot izdelovala zapestnice prijateljstva. Eva je sedela s puncama, ki sta se pogovarjali, koga si v Londonu najbolj želita srečati. Paula Mescala in Andrewa Scotta, sta rekli, kakor da nič na svetu ni nemogoče. Pa saj res ni, če si na poti na The Eras Tour, največji koncertni spektakel zadnjega leta, pa tudi v zgodovini. Ko mi je Eva povedala za željo punc, sem začutila univerzalno povezanost z mladimi ženskami, kot bi plavale v skupnem tolmunu idej, želja in pričakovanj – pa čeprav smo si morda povsem različne. Tovrstno povezanost sem dan pozneje začutila še večkrat, ko sem opazovala skoraj 90 tisoč utripajočih lučk na Stadionu Wembley. Toliko popolnoma različnih ljudi z istimi pesmimi na ustih. Samo v Londonu si je koncert v treh dneh ogledalo približno 250 tisoč ljudi, do konca leta pa bo nastopila še 40-krat, med drugim tudi avgusta na Dunaju, ki je Ljubljani najbližje koncertno prizorišče.