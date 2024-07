»Etnonacionalizem je uničil naše dostojanstvo«

Bosansko-hercegovski režiser Dino Mustafić je spregovoril za posebno poletno številko Mladine INTERVJU 2024

© Agdal Nuhanović

Dino Mustafić je bosansko-hercegovski režiser z bogatim opusom gledaliških predstav, dokumentarnih in igranih filmov, za katere je prejel številne nagrade. Že pri 27 letih je postal direktor gledališkega festivala MESS, danes je direktor Narodnega gledališča v Sarajevu. Režiral je več kot sto predstav klasičnih in sodobnih piscev, igrajo jih po številnih mestih nekdanje Jugoslavije in tudi drugod v tujini, predstava Helverjeva noč Kamernega teatra 55 pa je dobila največ mednarodnih priznanj v zgodovini bosansko-hercegovskega gledališča. Nikjer se ne počuti tujec, ker je, kot pravi, eno s kulturno dediščino Danila Kiša, Mirka Kovača, Andrića, Selimovića, Krleže, pa tudi Ekaterine Velike in Indeksov.

V pogovoru za posebno poletno številko Mladine (INTERVJU 2024) je govoril o tem, da naše prave identitete ne določajo nacionalnost, vera, jezik in rod, ampak duhovne in civilizacijske vrednote, na katerih temelji človeško dostojanstvo. Z Mustafićem se je pogovarjala novinarka Heni Erceg.

Mustafić je med drugim spregovoril o tem, kako se je živelo pred desetimi, 15 leti, kakšne so razlike v današnjem času. "Na podlagi vsakodnevnih pogovorov z ljudmi lahko povem, da izražajo globoko zaskrbljenost zaradi političnih in varnostnih razmer v regiji. Od naslovov na portalih do objav na družabnih omrežjih vse zaznamuje pojem, ki je bistveno določil moje življenje od mladosti do srednjih let – kriza. Sedem dni na teden smo prisiljeni gledati in poslušati vladavino najslabših, ki si v javnem prostoru prizadevajo za najslabšo mogočo retoriko, s katero želijo državljane okužiti z nacionalizmom."

"Etnonacionalizem je uničil naše dostojanstvo, uspešen je bil pri dosegi svojega cilja – v ljudeh je zbudil najnizkotnejše strasti do Drugega, ki so vstopnica v območje moči in privilegijev, če se odločite biti s 'svojimi'. Če takšno retoriko zavrnete, vas bodo razglasili za izdajalca, avtošovinista, zavrniti »svoje« pomeni ne biti, ne obstajati. Tukajšnji avtokrati so upravljavci strahu, s tem imajo v rokah vzvode moči, protežirajo človeško sodrgo, prostake in primitivce kot predstavnike družbene elite, politične in poslovne."



