»Koncept moškosti in koncept ženskosti ne moreta obstajati neodvisno drug od drugega«

IZJAVA DNEVA

"Zagotovo se nekaj dogaja, čeprav mislim, da je kriza moškosti malo premočna beseda za to. Mislim pa, da koncept moškosti in koncept ženskosti ne moreta obstajati neodvisno drug od drugega. Vedno se prepleteta in sta soodvisna. Ne mislim na tradicionalno pojmovanje ženskosti, ampak na vprašanje, kaj danes pomeni biti ženska. To vpliva na to, kaj pomeni biti moški. In to se je v zadnjem stoletju zagotovo spremenilo, sploh pa v zadnji dekadi, zato je treba na novo definirati tudi koncept moškosti."

(Britansko-madžarski pisatelj David Szalay, v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo, o tem kako se spreminja vloga moškega v družbi, njegova identiteta, družbena pričakovanja)