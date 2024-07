Arjan Pregl / »Na svojo umetnost ne gledam kot na nekakšne napotke za pravilno ravnanje«

IZJAVA DNEVA

"Osebno menim, da se vsaka umetnost tako ali drugače odziva na čas, v katerem nastaja, a to še ne pomeni, da ponuja neposredno izjavo oziroma sodbo o svetu okrog nje – in tudi ne, da bo s tako izjavo razrešila kakšen antagonizem. Lahko pa ponudi možnost refleksije in drugačnega pogleda, s katerim nato na družbo morda vpliva vsaj posredno. Skratka, na svojo umetnost ne gledam kot na nekakšne napotke za pravilno ravnanje, je pa res, da se dogaja na različnih presečiščih, kjer lahko dogajanje v družbi osvetli z manj običajne perspektive."

(Slikar Arjan Pregl za Dnevnik o tem, da vedno obstaja neka izrazito žgoča družbena tema, na katero se umetnost tako ali drugače odziva)