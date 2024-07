»Staranju in njegovim vidnim posledicam se ne da ubežati«

IZJAVA DNEVA

"V postmoderni kulturi se je telo preobrazilo v objekt večnega preoblikovanja. Vselej se najde kaj, kar bi kazalo 'izboljšati' ali polepšati, da bi iz te 'gnetljive' biološke 'surovine' dizajnirali 'celostno umetnino'. Ampak časa, ki 'uniči vse', ni mogoče premagati. Staranju in njegovim vidnim posledicam se ne da ubežati."

(Vizualna umetnica in kostumografinja Tina Kolenik, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv. o tem, da se z oblačili in kostumi poskuša v na humoren način in s kančkom ironične distance do sebe odzivati na svet, ki jo obdaja)