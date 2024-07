Zgodovina raperskih »beefov« / Goveja pravda

Zdraha med Zlatkom in Challetom Salletom nas je spomnila na nedavni odmevni spor med trenutno najpopularnejšima izvajalcema na ameriški hiphop sceni, Kendrickom Lamarjem in Drakom

Zlatkov prvi komad Klepc laže (na fotografiji) ima tri tedne po objavi na YouTubu že 1,1 milijona ogledov, drugi komad Klepc krade 419.000. Povračilni komad Challeta Salleta Tata ima trenutno 476.000 ogledov.

© zajem zaslona

Beefi, torej zdrahe, spori, spopadi, pravde med raperji, ki se začenjajo, poglabljajo in rešujejo kar v studiih, s pomočjo pesniškega jezika, so stopili v slovenski (medijski) mainstream. Čeprav gre za fenomen, ki je star toliko kot sama hiphop kultura, so spopade med emsiji doslej načelno spremljali predvsem poznavalci in feni, ki so kot občinstvo na tribunah gladiatorskih bojev občudovali, kako njihov najljubši raper v tako imenovanih diss komadih z rimami javno sesuje svojega tekmeca, kako oblati njegovo ime in včasih razkrije kakšno umazano (in tudi inkriminirajočo) skrivnost iz njegovega zasebnega življenja.