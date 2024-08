Jagenjčki niso obmolknili

Serijski morilec tokrat sam neposredno ne ubije nikogar, temveč le zgledne primestne očete, slavilce družinskih vrednot, prisili, da zverinsko pobijejo svoje najbližje, svoje žene in otroke, potem pa še sebe

Bavbav. Zbiralec duš (Longlegs, 2024, Osgood Perkins).

Jagenjčki niso obmolknili: Zbiralec duš, ki ga je posnel Osgood Perkins, sin Anthonyja Perkinsa (Psiho), je reimaginacija Demmejeve multioskarjevske psihoklasike Ko jagenjčki obmolknejo, zato pričakujte psihopata, ki bo presegel Buffalo Billa in Hannibala Lecterja, in FBI-jevo agentko, ki jo bodo obsedale še mučnejše, še morbidnejše otroške travme. Serijski morilec – skrivnosten, grotesken, grizlijevski, stephenkingovski – tokrat sam neposredno ne ubije nikogar, temveč le zgledne primestne očete, slavilce družinskih vrednot, prisili, da zverinsko pobijejo svoje najbližje, svoje žene in otroke (v vsaki družini je vsaj eno dekle), potem pa še sebe. Stvarnik tega karnevalskega body horrorja, oregonski Zodiak, pusti le podpis – Longlegs. In to je v zadnjih letih in desetletjih ponovil desetkrat. Carter (Blair Underwood), regionalni FBI-jevec št. 1, tam nekje v devetdesetih letih, v času Clintonove vlade, preiskavo prepusti agentki Lee Harker (Maika Monroe), sicer začetnici, ki pa ima tako travmatičen, zasran, neodrešen odnos z mamo (Alicia Witt) in obenem tak nos za psihopatologijo vsakdanjega življenja, da je kot ustvarjena za simuliranje Clarice Starling.

Družina je pošast, prizorišče zločina in beg v psihozo, Longlegs pa glam klovn nasilja v družini.

Film, morasta, postžanrska, somnambulistična ekstaza nelagodja, depresije, trepeta, tesnobe, halucinantnega mravljinčenja in shyamalanske bolestnosti, ne skriva miloglasnega, postbinarnega, charlesmansonskega »zbiralca duš« (norega na igrače, klet, Satana in bend T-Rex), ki ga igra totalno neprepoznavni Nicolas Cage, kakor tudi ne skriva, da tega kar počne, ne počne sam, navsezadnje, že sama družina – institucija družine – je njegova tesna sodelavka, saj v njenem čistem srcu tli nekaj mračnega, patološkega, divjega, srhljivega, okultnega, pošastnega, nekaj, kar čaka, da eksplodira in znori. Družina je pošast, prizorišče zločina in beg v psihozo, Longlegs pa glam klovn nasilja v družini. (kino)

