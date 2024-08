Komentar / Lov na rdeča vohuna

(Črna romanca)

© Franco Juri

»Imamo najboljšega kolesarja na svetu, košarkarja, športno plezalko, vrhunske športnike, znanstvenike in umetnike. Zakaj potemtakem ne bi mogli imeti še vrhunske obveščevalno-varnostne agencije in agentov ter strokovnjakov za nacionalno varnost?

(...)

Hočeš nočeš je predsednik Biden priznal, da tudi velika Amerika v teh časih ne more sama, da potrebuje prijatelje, tudi take, kot je Slovenija.

(...)

Mi smo demokracija. Mi težko tekmujemo z diktaturo. Putin res lahko lovi nedolžne ljudi in jih potem razglasi za zločince in potem menja z nami, mi si tega ne moremo privoščiti, mi moramo najti prave vohune.

(…)

Z združenimi močmi in dejavnostmi zavezništva smo oba obsojena državljana Ruske federacije prijeli in s skupnimi napori tudi dosegli in izvedli današnjo izmenjavo.

(…)

Zagotovo pa bo to pomenilo, da bosta dve partnerski službi, še posebej ameriška in nemška, tesneje sodelovali z nami v vseh prizadevanjih … Tako da je to ena raven višjega sodelovanja z vsemi. Pa ne rečem malo, če rečem, da bomo igrali na tem področju v prvi ligi.«

— Izbor prvoligaških zadetkov državnega sekretarja Vojka Volka v zvezi s prijetjem, obsodbo in posojo ruskih vohunov

Ne, ne, če ste patrioti in imate zares radi svojo državo, potem si niste naredili usluge, če ste spremljali ekskluzivne izjave in interpretacije državnega sekretarja Volka v zadnjih dneh. Bil je tako zadovoljen s svojo vlogo in svojo pojavo, da mu je ušlo veliko več, kot bi spretni diplomat smel povedati. Ampak ja, pravi patriot mora biti, prosto po pokojnem ameriškem okoljskem anarhistu in avtorju Edwardu Abbeyju, vedno pripravljen braniti svojo deželo pred lastno vlado. Zato se je vredno soočiti tudi z največjimi bizarnostmi in abotnostmi, ki nam jih v teh dneh prodajajo. No, očitno je Vojko Volk postal prvo govorilo te vlade. Iz njegovih dosedanjih izjav, potrjevanj ali zanikanj posameznih domnev se da rekonstruirati tudi misteriozna zgodba o ruskih vohunih. Vohuna sta bila aretirana, priprta, procesirana in posojena zaveznikom na podlagi namigov in kar neposrednih pobud tujih obveščevalnih služb. Za standarde pravne in demokratične države je nenavadno, da je celoten proces potekal v tajnosti in ne morebiti zaprt za javnost le v posameznih delih. Kako naj bo v interesu javnosti tajni sodni proces?