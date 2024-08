Film o fantih, ki ustanovijo hip hop bend

Kneecap je film o narkičih, ki sami ustvarijo bajen, trendovski soundtrack

Belfast! Kneecap (Rich Peppiatt, 2024).

Kneecap je energičen, maničen, bujen, okreten, rezek, duhovit, vizualno nervozen, jezen, ansambelski, nadrealističen in kultoiden kot Trainspotting, le da škotski nacionalizem zamenja s severnoirskim. Trainspotting je bil film o narkičih, ki jih poganja bajen, trendovski soundtrack – Kneecap je film o narkičih, ki sami ustvarijo bajen, trendovski soundtrack. Trainspotting je bil film o fantih, ki bi lahko ustanovili brit pop bend – Kneecap je film o fantih, ki ustanovijo hip hop bend. V Trainspottingu so fantje skušali preživeti depresivni Edinburgh – v Kneecapu pa fantje oživijo depresivni Belfast, ki potrebuje veliko kokaina in ketamina, veliko hedonizma, veliko seksa in veliko karnevala, da bi se znebil tistega mučnega, težkega posttravmatskega sindroma, ki je ostal po podpisu velikonočnega sporazuma (1998) in koncu vojne med republikansko armado in britanskimi kolonisti. Liam Óg Ó hAnnaidh in Naoise Ó Cairealláin, najboljša prijatelja, mala dilerja z živim smislom za repanje, odvisna od globokega interneta in alergična na Margaret Thatcher, ter JJ Ó Dochartaigh, gimnazijski učitelj, ki komaj čaka, da se znori, igrajo sami sebe, na odru pa postanejo Mo Chara, Móglaí Bap in DJ Próvaí.

Bari so najprej prazni, toda hitro se začnejo polniti, tako da narastejo v dvorane in arene (»Vstopnice se prodajajo kot Michael Collins«, slišimo), tem bolj, ker bend – ja, Kneecap – repa v irščini, v jeziku, ki ga hočejo britanski zavojevalci zatreti in izbrisati. Kneecapovci, ki jim z ene strani teži policija (Arlo, Naoisev oče, ki ga igra Michael Fassbender, eks Bobby Sands, je bil bombaški oficir Irske republikanske armade, a ni umrl, ampak naj bi se še vedno skrival), z druge pa paravojaška organizacija Radikalni republikanci proti drogam (Kneecapovo sporočilo, da so droge kul, se jim zdi zločin), delajo vse, da bi rešili oz. opolnomočili irščino ter ji vrnili samozavest, vitalnost, udarnost, iskro (irščina je postala uradni jezik v Veliki Britaniji šele pred dvema letoma!).

Moderni idiom, prežgan z drogami in seksom, postane medij nacionalne ideje. Še več: irščina in hip hop sta kot ustvarjena drug za drugega, skupaj pa sta kot ustvarjena za polemiko, protest, aktivizem, politiko, ideološki boj, subverzijo, eksplozijo. Kneecapovci, ki so strup za britanske oblasti, ugotovijo, da je glasba najboljša učiteljica jezika, vedno pa je lepo videti marginalni bend, ki preplavi mainstream ter postane sila, gibanje, osvobodilna fronta, revolucija. Ne spreglejte palestinske zastave na balkonu. (Kinodvor + art kino mreža)

