Labodji spev

Britanska pevka bo imela v Münchnu, kjer so posebej zanjo zgradili pop-up stadion, ta mesec še osem koncertov, nato pa se bo od glasbe začasno poslovila

Okoli 70.000 ljudi na prvem koncertu Adele v Münchnu, kjer smo lahko prvič videli najdaljši videozaslon v zgodovini. Slednji v dolžino meri kar 220 metrov, v višino pa 30 metrov.

© Izak Košir

V popu se je, če želiš, da si te oboževalci zapomnijo in da tvoje ime ne zbledi čez noč, treba znati posloviti v velikem slogu. Na primer tako, da napoveš evropsko »turnejo«, ki bo pravzaprav potekala zgolj v enem mestu, posebej za to priložnost pa zgradiš pop-up stadion in okoli njega svoj mali Disneyland.