»Moje izkušnje potrjujejo tako obstoj teme kot svetlobe«

IZJAVA DNEVA

"Življenje v kraju, kjer je bila vojna nekaj normalnega, je močno vplivalo na moj pogled na svet in moje pisanje. Naučilo me je, kako pomembno je najti lepoto sredi kaosa, in mi omogočilo, da globoko cenim trenutke miru in veselja. Še posebno me ganejo prijazna dejanja, saj potrjujejo mojo vero v našo skupno človečnost in me opominjajo na odpornost človeškega duha. Moje izkušnje potrjujejo tako obstoj teme kot svetlobe. Bila sem priča temu, koliko škode in koliko dobrote ljudje storimo drug drugemu in drug za drugega. Podrobnosti vojne, ki sem jih doživela, so mi vcepile razumevanje, da vsak nosi svoja bremena in zgodbe. Pri pisanju si prizadevam zajeti to kompleksnost in tkati pripovedi, ki izražajo prepletenost trpljenja in upanja. Upam, da s poezijo ustvarjam prostor, kjer se bralci lahko povežejo s svojimi čustvi in najdejo uteho v skupni človeški izkušnji."

(Iraško-ameriška pesnica in pisateljica Dunya Mikhail o življenju v deželi, kjer je bila vojna nekaj normalnega; v intervjuju za Nedelo)