Komentar / Pariški mehurček sreče

(Spolitizirana apolitičnost olimpijskih iger)

© Franco Juri

»To je bil mehurček sreče. Bilo je veliko bratstva med vsemi. Ves čas smo peli, vsi smo bili skupaj. To je resnično mehurček, ki ga zapuščamo. …Čez štiri leta pa gremo v Los Angeles.«

— Naključna francoska gledalka navdušeno o mehurčku sreče v času pariške olimpijade (Pop TV, 12. 8. 2024) * * *

»Za nas bi to pomenilo naslednje ukrepe: Od Izraela in Hamasa zahtevati sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v kratkem roku; v času zaključevanja dogovora zahtevati prekinitev spopadov – olimpijsko premirje; če dogovor o prekinitvi ognja še vedno ne bo sklenjen, bi morali ukrepati in Hamas ter Izrael prisiliti v dogovor.«

— Slovenski veleposlanik je v VS OZN zahteval olimpijsko premirje v Gazi (STA, 26. 7. 2024)

Morda se vprašanje sliši patetično, a vseeno: koliko ljudi, koliko civilistov, koliko otrok med njimi, je bilo med tem, ko je Pariz s športniki, občinstvom zanosno in ponosno užival »v mehurčku sreče«, kruto pobitih v Gazi? Koliko življenj mladih vojakov in tudi civilistov je med tem zahtevala ukrajinsko-ruska vojna na obeh straneh? Koliko nasilja je bilo med desničarskimi nemiri v Združenem kraljestvu? In ne nazadnje, koliko žrtev je bilo tam, od koder dnevne novice ne dosežejo svetovne javnosti in ne vzbujajo skrbi? Tega inventura skrbnih olimpijskih statistik ne vodi in ne objavlja. Nekoč je na splošno veljalo olimpijsko načelo, da naj bi se v času iger sovražnost vsaj začasno prekinila. Danes so tovrstni pozivi, na primer poziv Samuela Žbogarja, pravzaprav cinično norčevanje iz krute realnosti. Žbogarjev retorični poziv k »olimpijskemu premirju« v Gazi je izhodiščno zgrešen in zato obsojen na propad. Iskanje ravnotežja (tudi Žbogarjevo) med Hamasom in Izraelom je ne glede na to, da je zla podoba Hamasa nesporna, čisto sprenevedanje. V Gazi ne poteka vojna med Izraelom in Hamasom, ampak vojna Izraela proti neoboroženim civilistom, ženskam, otrokom, humanitarnim delavcem, tujim dopisnikom. In med 40 tisoči pobitih je neprimerno več otrok kot vseh padlih borcev – teroristov, če vam je ljubše – Hamasa. Hamasa praviloma ni tam, kjer na šole, bolnišnice, šotorišča padajo izraelske bombe.