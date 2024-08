Koliko smo dejansko lahko znotraj neke družbe izolirani?

IZJAVA DNEVA

"Sporočilo filma ni enoznačno. Zanimalo me je, koliko smo dejansko lahko znotraj neke družbe izolirani, koliko se lahko zapremo v svoj mehurček, da bomo lahko zaščiteni pred resničnostjo, ki se nas ne bo dotaknila. Tako ohranjamo homeostazo domačega okolja in družinskih odnosov. Pa čeprav so na trhlih nogah, kar vidimo tudi v filmu. Po drugi strani je pomembno tudi vprašanje empatije, ne samo pomanjkanje empatije pri likih, ki se nam sicer razkrijejo kot osebe s svojimi težavami in razlogi za zelo bizarna početja, ampak tudi naše lastne. Se mogoče lahko v kakšnih trenutkih prepoznamo v njihovem početju?"

(Sonja Prosenc, režiserka filma Odrešitev za začetnike, v intervjuju za Dnevnikov Objektiv,, o tem, kaj je sporočilo njenega filma)