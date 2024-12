Uvodnik / Novi svetovni red?

Kot da svet še ni dovolj zapleten, kot da ni dovolj, da živimo v svetu, v katerem Amerika poskuša ohraniti položaj prve velesile, Kitajska se želi zavihteti na to mesto, Rusija v svojem slogu to počne z vojsko in osvajanjem ozemlja, Evropa pa zbegana najeda ves svoj pretekli ugled in moč. V igro moči pa so vstopili novi igralci.

Kdo? Vedno smo jih imeli za napredne in hkrati nevarne, pretirano velikopotezne, a ne brez izjemnih idej, obenem pa politično nevedne in kljub pogoltnosti tudi neškodljive. Govorimo seveda o velikanih iz Silicijeve doline, ob čemer je ta bolj simbolna kot geografska oznaka. In glavna predstavnika sta lastnik Mete (Facebook, Instagram, WhatsApp) Mark Zuckerberg, zadržan, introvertiran človek, ki nerad razglaša svoje misli, ter glasni in brutalni Elon Musk (Tesla, X, SpaceX). Oba sta namreč zaslužna za zmago Donalda Trumpa na zadnjih volitvah, verjetno Zuckerberg celo bolj, ker so njegova omrežja večja in močnejša od X. Res pa svoje podpore ni obešal na velik zvon tako kot Musk, saj raje deluje iz ozadja. Po Trumpovi zmagi je v javnost prišla le kratka notica, da sta se sestala na kosilu. O Musku mediji pišejo ves čas, saj se hvali s tem, sedi ob Trumpu in naj bi sedel tudi v njegovem kabinetu.

Seveda – opozorila, da so družbena omrežja premočna in neregulirana, so prisotna že leta. Njihov vpliv je izjemen, a kljub vsemu ne samo negativen. Da prek njih usmerjajo naše izbire, da so nam zmožni na podlagi naših ogledov in iskanj določati tudi naše bodoče želje in iz nas ustvarjati naravnost izjemne potrošnike, da vplivajo na vzgojo in odraščanje otrok, da ne nazadnje lahko usmerjajo tudi naše politične izbire – vse to vemo, vsega tega se tudi večina ljudi zaveda. A doslej smo na vse to gledali kot na nekakšno poslovno brezkompromisnost, kjer v imenu dobička ni nič sveto – ker pač gledajo le na denar. In prav to, le za denar gre, je bilo hkrati opravičilo, nakazovalo pa je tudi možnost nekakšne prihodnje regulacije: ker se je vedno računalo, da se v politične ustroje držav in ne nazadnje sveta ne bodo vmešavali, dokler bodo dobički rasli. Ves čas se je zdelo, da jih predvsem zanima, da so davki nizki in da jih države čim manj nadzirajo. Kapitalizem pač, le v informacijski dobi. A vseeno se v vsem tem niso zdeli res drugačni od svojih predhodnikov. Svet se je zdel nekako predvidljiv.

Morda se ob prihodu Elona Muska v Trumpovo administracijo na prvi pogled zdi, da ti ljudje zdaj želijo postati tudi politiki, da si njihove želje sledijo po starem vzorcu: najprej denar, potem moč, nato pa še ugled. A jim ne gre za to. Ne, demokracija, volitve, moč prebivalstva, moč volivcev, moč človekovih pravic, to je tisto, kar jim je dejansko odveč. Prihodnost vidijo v tem, da njihova podjetja dejansko prevzamejo vlogo držav. Sleherniku se morda zdi noro, da kdo to misli, da lahko kdo, ki ima moč in kapital, vidi prihodnost planeta kot sistem, ki ga upravljajo meta družbe (kako je že poimenoval Zuckerberg svojo družbo?) – in vendar o tem posredno ves čas govorijo. Najizraziteje Musk, a drugi nič manj, le manj pompozno in glasno.

To je tudi razlog, da ameriški in tudi svetovni mediji danes tako natančno spremljajo, kaj govorijo in počnejo Musk, Zuckerberg, Bezos in preostali informacijski velekapitalisti. In sreča v nesreči je, da Elon Musk toliko govori – ker se ne more zadrževati, pove vse. Zaradi Muska vemo veliko več in razumemo več: s Trumpom na položaju ameriškega predsednika ti ljudje niso dobili le nekoga, ki je zanje pripravljen spreminjati regulacijo in zmanjševati davke, to res ni več njihova skrb, njihovo bogastvo in moč sta tudi z vidika sedanjega trenutka brezmejna – s Trumpom so dobili nekoga, ki verjame v njihove ideje, če so mu le v zameno pripravljeni dajati podporo, da bo sam spet lahko predsednik.

In kaj so njihove ideje? Da so države kot tvorbe preteklost. Da je bolje, če planetu vladajo neizmerno velike ter močne informacijske in kapitalsko-informacijske družbe. Takih misli niso brez razloga. Muskovo podjetje Starlink upravlja skoraj polovico satelitov v Zemljini orbiti. V ZDA ima Musk zaradi satelitov v javnem in zasebnem upravljanju tako rekoč monopol nad infrastrukturo za svetovni splet. Brez Zuckerberga in njegovih omrežij si danes ne znamo več zamisliti naših življenj. In zato nemški strokovnjak za medije dr. Joseph Vogl opozarja, da bi zdaj ti ljudje države radi nadomestili s kapitalističnimi koncerni, saj demokracija s svojimi pravili zanje pomeni oviro.

Ni naključje, da je Musk septembra ob obisku Italije položil venec v spomin na Julija Cezarja in se poklonil diktatorju, ki simbolizira zaton rimske republike in prehod v cesarstvo.