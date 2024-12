Komentar / Leto terorizma

Bi bili radi odgovorni za strelski pokol v Stožicah?

Šest mesecev je naokoli in vlada je ponovno podaljšala mejni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. To je zdaj že rutina, ki se redno izvaja vse od lanskega Hamasovega napada. Tudi razlog za opustitev šengenskega režima ostaja enak: »povečana teroristična grožnja zaradi radikaliziranih posameznikov in gibanj, ki prihajajo z vojnih območij Bližnjega vzhoda«. Po oceni varnostnih strokovnjakov grožnja terorizma v Sloveniji ostaja na visoki, tretji stopnji, torej lahko realno pričakujemo, da se bo nasilno dejanje zgodilo. Ti izredni ukrepi – dejansko gre za odpravo enega temeljnih pogojev enotnega gospodarskega območja EU in uvajanje izrednih varnostnih razmer – pa niso bili deležni nobene posebne parlamentarne razprave, nobenih novinarskih poizvedb, kaj šele protestov civilne družbe. Postregli so nam z njimi kot z enostranskim strokovnim dejstvom, v katero se druge institucije nimajo kaj vtikati in ki ga varnostnim organom ni treba niti utemeljevati … Kaj pa vi veste o terorizmu? Bi bili radi odgovorni za strelski pokol v Stožicah?