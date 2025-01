»Večina predmetov v muzejih je bila ukradena na vojaških pohodih, v katerih je bilo ubitih na tisoče ljudi«

IZJAVA DNEVA

"V Britanskem muzeju v Londonu, Humboldtovem muzeju v Berlinu, muzejih v Belgiji, Franciji, Nemčiji in drugih državah že dolgo poteka diskusija o namenu teh institucij, ki so jih zgradili v drugi polovici 19. stoletja kot antropološke ali etnološke muzeje. V njih so razstavili predmete iz Afrike, Severne Amerike, s Pacifika. Pripadali so vrsti različnih kultur različnih ljudstev, v Evropo pa so v velikanskih količinah prihajali z vsega sveta. Danes ne vemo, kako bi te muzeje poimenovali. V Parizu so etnografski muzej preimenovali v Muzej človeštva, na Dunaju Muzej etnologije v Svetovni muzej."

"Vprašanje ni, kaj je na ogled v muzejih, ampak kaj je za razstavljenimi predmeti skrito. Večina predmetov je bila ukradena na vojaških pohodih, v katerih je bilo ubitih na tisoče, včasih na desettisoče ljudi, njihova svetišča požgana, njihove palače izropane."

(Dan Hicks, kustos muzeja Pitt Rivers v Oxfordu, predavatelj sodobne arheologije na Univerzi v Oxfordu ter ena vodilnih avtoritet na področju študij kolonializma in odgovornosti antropoloških muzejev za vračilo z nasiljem pridobljenih muzejskih eksponatov, o tem, zakaj je predstavitev zgodovine kolonialnega osvajanja v etnoloških muzejih relevantna za Evropo; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)