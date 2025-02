Komentar / Jankovićeva Slovenija

Ne moreš uživati v zrezku in hkrati obsojati mesarja

Janković in Vučić, Vučić in Janković … imeni se že več tednov izmenično pojavljata v protestnih izjavah, peticijah, Odmevih in Tarčah. Po tistem nesrečnem pismu podpore se je podoba ljubljanskega župana v slovenskem političnem imaginariju povsem zlila s podobo njegovega srbskega prijatelja. Zoki in Aco, Aco in Zoki … velika balkanska šerifa. Oba sta »obraz iste politike«. Oba imata enak »slog vladanja«. Predstavljata »isti protievropski politični tabor«. Primerjave seveda v sebi nosijo tudi prepričanje, da je skupni imenovalec njunega političnega sloga Balkan in da je njuno mafijaštvo morda domače v neevropskem Beogradu, v prestolnici zgledne članice EU pa je lahko le tujek. Slovenija se mora torej rešiti ostankov balkanske politike in seveda pomagati Srbom, da tudi oni »stopijo na evropsko pot«.