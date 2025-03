»V trenutku, ko sem priznal, da občudujem partizane, sem izgubil pol publike«

IZJAVA DNEVA

"Doma sem prekršil zlato pravilo, ki pravi, da če želiš biti všeč vsem, ne smeš imeti svojega mnenja o ničemer, še posebno pa se ne smeš politično opredeliti. V trenutku, ko sem priznal, da občudujem partizane in njihov pogum v boju proti uničenju našega jezika in kulture, sem izgubil pol publike. Skrajna desnica me je razglasila za milijonarja, ki živi na račun proračuna; kar je mimogrede strel v prazno. Jaz sem jim pa še sam pomagal s svojim neprimernim obnašanjem na košarkarski tekmi."

(Glasbenik in pisatelj Zoran Predin o tem, zakaj ga bolj cenijo v regiji kot doma; v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo)