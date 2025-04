»V zgodovini gledališče nikoli ni bilo relevantno, če ni bilo podprto od oblasti«

IZJAVA DNEVA

"Z vso odgovornostjo trdim, da v zgodovini gledališče nikoli ni bilo relevantno, če ni bilo podprto od oblasti, pa naj je bil to kralj ali cesar ali pa država. Teater je prevelik, da bi lahko preživel na trgu, kdor trdi drugače, nima pojma ali pa je zlonameren. In ko v državni politiki ni razumevanja, interesa in predvsem načrta, kako vzdrževati, sodobiti in hraniti tak mehanizem, se vse počasi sesuva do točke, na kateri smo se znašli danes. Noben oder v Sloveniji ni bil celovito tehnično obnovljen in posodobljen že desetletja, ansambli in tehnične službe se ne širijo in dopolnjujejo v skladu s povečano produkcijo, delovna mesta se ob odhodu ljudi v penzion zapirajo, ne pa zapolnijo z novimi ljudmi, ne uredi se sistemizacija odrske tehnike, ne definirata se vloga in odgovornost producenta, postprodukcija je en sam kaos, ni več ažurnega, strukturiranega in širokega medijskega pokrivanja novih predstav … To se mi zdi veliko večji problem kot pa zmanjšano financiranje produkcije."

(Gledališka režiserka Mateja Koležnik o tem, da smo bitko za relevantno gledališče, vsaj v produkcijskem smislu, že izgubili; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)