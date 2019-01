Zlorabljeni inženirji

Pa smo priča novemu demagoškemu udaru. Poimenovali ga bomo kar inženirski udar. A ne gre za to, da bi inženirji v tej državi izvajali kakšen državni ali drugačen politični udar, temveč so inženirji tisti, ki bodo spet zlorabljeni oziroma so že. Kako zlorabiti poklicno ali družbeno skupino, smo v tej državi že velikokrat videli. Tako se lastniki velikih gospodarskih družb (na primer Akrapovič) na primer vedno znova razglašajo za podjetnike, malodane samostojne podjetnike, da s tem seveda pridobijo podporo dejanskih podjetnikov in njihovih družin ter vseh, ki vidijo, da je to podjetništvo pogosto eno samo garanje, ter si spet zlobirajo malo boljši fiskalni položaj ali kakšno drugo ugodnost, od katere pa seveda podjetniki nimajo nič, ker je namenjena – eliti, najbogatejšim.

No, ta elita prek svojih ozvočevalcev v teh dneh ponovno vleče na plan inženirje – ki jim seveda to imponira, kako ne. Prikazuje jih kot skupino ljudi, s katerimi država mačehovsko ravna. Vsi so proti njim, zlasti pa vse vlade, ena za drugo, lahko razumemo poročanje medijev, ki sodelujejo v tej abotni propagandni igri. Pri čemer zoper inženirje danes ni rekel v tej državi nihče nič. Kdo se ne bi strinjal, da so inženirji kot tehnična inteligenca relevantni za razvoj države? Ni ga človeka, ki bi temu ugovarjal. Kdo se ne strinja s tem, da bi morali biti bolje plačani? Vsi se strinjamo, ker menimo, da so na splošno plače prenizke; zakaj ne bi to veljalo tudi za inženirje, od kod sploh ta ideja? Ali kdo to trdi? Nihče. A če poslušamo naracijo tega ponovljenega in premišljenega demagoškega udara, se to dogaja. Vsak dan. Na vsakem koraku. »Inženirji množično zapuščajo državo.« »Obdavčitev inženirjev je pri nas v povprečni plači nekje na letni osnovi tri tisoč evrov večja, kakor je to v sosednji državi Avstriji.«

Zadeva je tako nora, da za slehernika ne more biti dvoma: inženirjem gre v Sloveniji slabše kot drugod. Ker so grobo in grdo obdavčeni. Bi se lahko kdo tako zavestno lagal? Kot je prikazal novinar Borut Mekina, je to kar lepo res. Inženirji so v Sloveniji res slabše plačani kot v Avstriji. Vendar ne zato, ker bi bili bolj obdavčeni, ampak zato, ker jih ti, ki jim hkrati pojejo slavospeve, le toliko plačujejo. Laž se skriva nekje drugje: glede na dejanske plače, ki jih inženirji prejemajo v Sloveniji, so manj obdavčeni, kot bi bili v Avstriji. Če bi res prejemali tolikšne plače, kot govorijo njihovi apologeti, pa bi bili dejansko v Sloveniji bolj obdavčeni.

Vendar podatki kažejo, da niso niti blizu tem plačam, o katerih govorijo predstavniki vodstvenih struktur. Slednji ne govorijo o inženirjih, temveč o sebi.

Zakaj mit o preveč obdavčenih inženirjih spet prihaja na plan? Ker vlada Marjana Šarca za letos napoveduje davčno reformo. Temu bi lahko rekli priprava fronte. Seveda si nobena vlada ne bo upala oblikovati reforme, ki bi prizadela ljudi, s katerimi se toliko ljudi istoveti – zato je treba zdaj ustvariti najprej podobo inženirja, ki domnevno prejema 2500 evrov plače in ki ga bo nova davčna reforma še bolj udarila oziroma ga ne bo razbremenila. Resnica pa je drugačna. Slovenski inženirji niti približno ne zaslužijo toliko. Ti, ki jih danes tako izpostavljajo, jih ne plačujejo tako dobro, niti približno. Ali kot piše Mekina: »Leta 2017 so sodeč po podatkih statističnega urada tehniki tehnično-tehnoloških strok v povprečju zaslužili 1858 evrov bruto. Te številke se ujemajo z anketo, ki so jo v Financah leta 2017 naredili v sodelovanju s petimi kadrovskimi agencijami o plačah v različnih poklicih. Po njihovi anketi zaslužijo v Sloveniji inženirji gradbeništva z desetimi leti delovne dobe med 1200 in 1500 evri neto, inženirji strojništva pa med 1400 in 1850 evri neto.«

A to še ni vse. Inženirji odhajajo. To je druga trditev. Čeprav smo torej dokazali – novinar Mekina je –, da davčna obravnava inženirjev ni taka, kot trdijo njihovi domnevni apologeti, ker jim nihče ne daje takšnih plač, pa to domnevno dejstvo ostaja. Če odhajajo, je to slabo. No, Mekina se je lotil raziskovanja tudi tega podatka. In tudi ta ne drži. Slovenijo je v petih letih, med 2012 in 2017, zapustilo največ višjih medicinskih sester (700), medicinskih sester (503), zdravnikov (304), srednješolskih učiteljev (158) in smučarskih učiteljev (113). Inženirji različnih strok so dejansko na razmeroma visokem, šestem mestu. V tem času je po teh EU podatkih Slovenijo zapustilo okoli 70 gradbenih, strojnih inženirjev ali inženirjev elektrostroke, pri čemer jih je velika večina, 60, odšla na Hrvaško – to lahko pomeni tudi, da so bili to hrvaški državljani, ki so tukaj študirali. Deset elektroinženirjev je zaprosilo za delo na Norveškem. A hkrati se je v tem obdobju 37 inženirjev, večinoma spet iz Hrvaške, pet pa tudi iz Madžarske in Romunije, odločilo za delo v Sloveniji.

Bomo dopustili, da uspe še en demagoški udar? Jim bo spet uspelo zlorabiti našo empatijo – tokrat do inženirjev?